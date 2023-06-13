بكين: واشنطن تقوض قوانين التجارة الدولية وقواعدها

أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة بالغت في توسيع مفهومها للأمن القومي وقوضت قوانين التجارة العالمية وقواعدها ووصلت إلى مستوى من "الهستيريا".

وكانت الإدارة الأميركية قد أضافت أمس الاثنين 43 كياناً إلى قائمة مراقبة الصادرات لتدريب الطيارين العسكريين الصينيين والأنشطة الأخرى التي تهدد الأمن القومي الأميركي.

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واتهم بيان وزارة التجارة الأميركية الشركات والمنظمات المدرجة بأنها "متورطة في أنشطة تهدد الأمن القومي الأميركي، ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

كما تشمل القيود منع الموردين من إرسال البضائع الأميركية إلى الكيانات المعاقبة دون ترخيص خاص من الوزارة.

توتر العلاقات

أتى ذلك بينما تشهد العلاقات بين بكين وواشنطن بالفعل توترا شديدا بشأن قضايا مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة في أواخر عام 2022.

وتوترت العلاقات خلال اليومين الماضيين بعد اتهامات أميركية لبكين باستخدام كوبا قاعدة للقيام بأنشطة تجسس، الأمر الذي نفته الصين، منددة بالحكومة الأمريكية ووسائل إعلام أميركية لنشرها ما وصفته بمعلومات متناقضة.

جاءت هذه الأحداث في وقت يستعد فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لزيارة الصين هذا الأسبوع. وكان الوزير قد ألغى زيارة مقررة إلى بكين في فبراير/شباط الماضي، بعدما حلق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة.

