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فلاديمير بوتين (أرشيفية من رويترز)
فلاديمير بوتين (أرشيفية من رويترز)

بوتين يلغي الاتفاق مع أوكرانيا بشأن بحر آزوف ومضيق كيرتش

دبي - العربية.نت
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ألغت اتفاق تعاون مع أوكرانيا بشأن استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.

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وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قد وافق قبل أسبوع على إلغاء الاتفاقية الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2003 بين روسيا وأوكرانيا حول التعاون والاستثمار المشترك في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش.

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وكان بوتين قد أحال مشروع قانون لفسخ الاتفاقية إلى مجلس الدوما في الـ24 من مايو/أيار الماضي.

وصادق الدوما في الأول من الشهر الجاري على مشروع القانون.

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