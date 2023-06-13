بوتين يلغي الاتفاق مع أوكرانيا بشأن بحر آزوف ومضيق كيرتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ألغت اتفاق تعاون مع أوكرانيا بشأن استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.

وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قد وافق قبل أسبوع على إلغاء الاتفاقية الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2003 بين روسيا وأوكرانيا حول التعاون والاستثمار المشترك في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش.

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وكان بوتين قد أحال مشروع قانون لفسخ الاتفاقية إلى مجلس الدوما في الـ24 من مايو/أيار الماضي.

وصادق الدوما في الأول من الشهر الجاري على مشروع القانون.