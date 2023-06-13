حادث خطير ومستمر في نوتينغهام.. وطوق أمني في لندن

حالة استنفار شهدتها مدينة نوتينغهام البريطانية اليوم الثلاثاء، فيما استنفرت الشرطة في لندن أيضاً، ضاربة طوقاً أمنياً كبيراً حول العاصمة.

فقد أقفلت الطرقات في نوتينغهام وسط انجلترا، وانتشر الأمن في الطرقات، بينما أعلنت الشرطة البريطانية أن عناصرها يتعاملون مع "حادث خطير مستمر" في المدينة

#BREAKING: Police and emergency services dealing with 'major incident' in city centre of Nottingham, England; members of public asked to avoid area pic.twitter.com/36qT3TLbQ9 — I.E.N. (@BreakingIEN) June 13, 2023

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بدورها أفادت شرطة نوتنغهام بتغريدة على تويتر أنه تم اغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت جرينتش. كما طالبت المواطنين والسكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

توقف شبكة الترام

فيما أعلنت شبكة الترام في المدينة أنها أقفلت عملياتها حتى إشعار آخر بسبب الحادث.

وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعية، الطرقات مقفلة، وسط انتشار لسيارات الاسعاف والطوارئ والشرطة.

إلا أن أي تفاصيل أخرى لم تصدر بعد عن المراجع الرسمية حول الحادث الغامض هذا، سط مخاوف وتأويلات من محاولة تنفيذ هجمات إرهابية.

يأتي هذا الحادث في توقيت مزدحم، حيث يتوجه الآلاف من البريطانيين في مثل هذا الوقت إلى أعمالهم وأشغالهم.

يشار إلى أن بريطانيا كانت شهدت خلال السنوات الماضية بعض الهجمات الإرهابية، وإن بنسب أقل من فرنسا أو غيرها من البلدان الأوروبية، نسب العديد منها إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المتطرفة