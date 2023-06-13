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الشخص المعتقل في #نوتنغهام عمره 31 عاما..و الشرطة البريطانية: نتعامل مع 3 حوادث أمنية متزامنة في نوتنغهام منذ الرابعة فجرا #العربية
من الحادث

دهسوهم على الرصيف.. شاهدة تروي ما حدث في نوتينغهام

دبي - العربية.نت
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في حين لا يزال الطوق الأمني في نوتينغهام مستمراً مع حالة الاستنفار بعد العثور على 3 قتلى بحوادث متفرقة في المدينة، أطلت شاهدة عيان تشرح ما حدث.

دهس وطعن في نوتينغهام.. الشرطة البريطانية تعتقل مشتبهاً به العرب والعالم دهس وطعن في نوتينغهام.. الشرطة البريطانية تعتقل مشتبهاً به

وقالت السيدة في تصريح إعلامي، الثلاثاء، إنها كانت متواجدة في الشارع وقت الحادث.

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ضحايا على الرصيف

وأضافت أنها رأت سيارة "فان" على الرصيف تضرب شخصين على الأقل.

كما تابعت أن السيارة وهي من نوع "فان بيضاء اللون" بحجم كبير، اتجهت نحو مارة كانوا على الرصيف وصدمتهم.

ولفتت إلى أن من بين الضحايا كان هناك سيدة، مؤكدة أنهم وقعوا أرضا إلى أن وصلت سيارات الإسعاف.

سلسلة حوادث

يشار إلى أن مراسلة العربية/الحدث كانت أفادت بأن الأمن تعامل مع سلسلة من الحوادث منذ فجر اليوم الثلاثاء في المدينة، موضحة أن شخصين قتلا طعناً، ثم دهس "فان" مجموعة من الأشخاص، كما عثر لاحقا على شخص مقتول في نفس المنطقة.

كما لفتت إلى أن 3 عمليات أمنية متزامنة وقعت أيضا في أنحاء متفرقة ومتباعدة وسط لندن.

وأوضحت أن قوات بريطانية خاصة موجودة على الأرض، مشيرة إلى أن حوادث نوتينغهام مرتبطة.

أتت تلك الحوادث في توقيت مزدحم، حيث يتوجه الآلاف من البريطانيين في مثل هذا الوقت إلى أعمالهم وأشغالهم.

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