دهسوهم على الرصيف.. شاهدة تروي ما حدث في نوتينغهام

في حين لا يزال الطوق الأمني في نوتينغهام مستمراً مع حالة الاستنفار بعد العثور على 3 قتلى بحوادث متفرقة في المدينة، أطلت شاهدة عيان تشرح ما حدث.

وقالت السيدة في تصريح إعلامي، الثلاثاء، إنها كانت متواجدة في الشارع وقت الحادث.

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ضحايا على الرصيف

وأضافت أنها رأت سيارة "فان" على الرصيف تضرب شخصين على الأقل.

كما تابعت أن السيارة وهي من نوع "فان بيضاء اللون" بحجم كبير، اتجهت نحو مارة كانوا على الرصيف وصدمتهم.

ولفتت إلى أن من بين الضحايا كان هناك سيدة، مؤكدة أنهم وقعوا أرضا إلى أن وصلت سيارات الإسعاف.

An eyewitness in Nottingham tells @darshnasoni she saw a van mount the pavement and strike at least two people, as a major incident is declared.



Police have arrested a 31-year-old man on suspicion of murder, in what they believe are linked incidents. pic.twitter.com/gWLxeN4vJV — Channel 4 News (@Channel4News) June 13, 2023

سلسلة حوادث

يشار إلى أن مراسلة العربية/الحدث كانت أفادت بأن الأمن تعامل مع سلسلة من الحوادث منذ فجر اليوم الثلاثاء في المدينة، موضحة أن شخصين قتلا طعناً، ثم دهس "فان" مجموعة من الأشخاص، كما عثر لاحقا على شخص مقتول في نفس المنطقة.

كما لفتت إلى أن 3 عمليات أمنية متزامنة وقعت أيضا في أنحاء متفرقة ومتباعدة وسط لندن.

وأوضحت أن قوات بريطانية خاصة موجودة على الأرض، مشيرة إلى أن حوادث نوتينغهام مرتبطة.

أتت تلك الحوادث في توقيت مزدحم، حيث يتوجه الآلاف من البريطانيين في مثل هذا الوقت إلى أعمالهم وأشغالهم.