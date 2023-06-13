روسيا تعتقل موظفين بصناعات الدفاع.. تجسسوا لمصلحة أوكرانيا

كشف جهاز الأمن الروسي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل مجموعة من العاملين السابقين في صناعة الدفاع يشتبه في قيامهم بتزويد أوكرانيا بمعلومات عسكرية حساسة والتخطيط لهجمات تخريبية.

واتهم جهاز الأمن الفيدرالي العمال السابقين الذين لم يكشف عن هويتهم بالتجسس لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية وتسليم الوثائق والنماذج الفنية المستخدمة في تصنيع أنظمة الأسلحة والمعدات للقوات الجوية الروسية.

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كما قالت في بيان إن المجموعة نفسها ضالعة أيضاً في خطط لتفجير البنية التحتية للنقل مثل خطوط السكك الحديدية المستخدمة لإمداد القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد اعتقل صحافياً أميركياً في مارس الماضي، بتهمة التجسس عبر جمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهي معلومات تعتبر من أسرار الدولة.

كذلك أعلن اعتقال الموظف السابق بالسفارة الأميركية لدى روسيا، روبرت شونوف، في فلاديفوستوك، في مايو الماضي، بعد اتهامه بالتعاون السري مع دولة أجنبية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط 2 202، ازدادت حدة حرب الجاسوسية، وشملت طرد دبلوماسيين أجانب في روسيا، وبالمثل طرد دبلوماسيين روس في أوروبا والغرب.