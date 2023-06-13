اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من نوتينغهام (رويترز)

شرطة نوتينغهام: وسط المدينة أصبح آمناً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فيما لا تزال التحقيقات مستمرة حول الحوادث المتتالية التي وقعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة نوتينغهام وسط إنجلترا، مع توقيف أحد المشتبه بهم، أعلنت الشرطة البريطانية أن النتائج مفتوحة على كل الاحتمالات فيما جرى.

3 حوادث بنوتينغهام و3 جثث.. وخط ساخن لمن لديه معلومات العرب والعالم 3 حوادث بنوتينغهام و3 جثث.. وخط ساخن لمن لديه معلومات

وتابعت في بيان، أنها نفذت عمليات مداهمة لجمع الأدلة بعد مقتل 3 أشخاص.

مادة اعلانية

كما أكدت أن وسط المدينة أصبح آمنا.

ولفتت إلى أنها تعمل مع مكافحة الإرهاب لتبيان الحقائق بعد حوادث اليوم.

ثلاث جثث

وكانت نوتينغهام استيقظت على نبأ العثور على ثلاث جثث في مواقع مختلفة رجحت السلطات أنها حوادث مرتبطة تورطت فيها شاحنة صغيرة ورجل مشتبه به.

استمرار التحقيقات لكشف تداعيات

فيما أعلنت شرطة نوتينغهام اعتقال رجل يبلغ من العمر 31 عاما "للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد أن "حاولت شاحنة دهسهم".

سوناك مصدوم

في حين وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتغريدة على تويتر، ما حصل بـ"الصادم"، مؤكدا أنه "يتابع تطورات التحقيق".

يشار إلى أن تلك الحوادث الثلاثة بدأت قرابة الرابعة صباحا (03,00 ت غ)، حيث عثر أولا في أحد الشوارع في وسط المدينة على شخصين مقتولين، ثم حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص في مكان آخر.

ليعثر لاحقا على جثة ثالثة لرجل في شارع آخر من المدينة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الأوكراني يستعيد قرى من القوات الروسية في 3 جبهات الجيش الأوكراني يستعيد قرى من القوات الروسية في 3 جبهات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط