شرطة نوتينغهام: وسط المدينة أصبح آمناً

فيما لا تزال التحقيقات مستمرة حول الحوادث المتتالية التي وقعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة نوتينغهام وسط إنجلترا، مع توقيف أحد المشتبه بهم، أعلنت الشرطة البريطانية أن النتائج مفتوحة على كل الاحتمالات فيما جرى.

وتابعت في بيان، أنها نفذت عمليات مداهمة لجمع الأدلة بعد مقتل 3 أشخاص.

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كما أكدت أن وسط المدينة أصبح آمنا.

ولفتت إلى أنها تعمل مع مكافحة الإرهاب لتبيان الحقائق بعد حوادث اليوم.

ثلاث جثث

وكانت نوتينغهام استيقظت على نبأ العثور على ثلاث جثث في مواقع مختلفة رجحت السلطات أنها حوادث مرتبطة تورطت فيها شاحنة صغيرة ورجل مشتبه به.

استمرار التحقيقات لكشف تداعيات

فيما أعلنت شرطة نوتينغهام اعتقال رجل يبلغ من العمر 31 عاما "للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد أن "حاولت شاحنة دهسهم".

سوناك مصدوم

في حين وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتغريدة على تويتر، ما حصل بـ"الصادم"، مؤكدا أنه "يتابع تطورات التحقيق".

يشار إلى أن تلك الحوادث الثلاثة بدأت قرابة الرابعة صباحا (03,00 ت غ)، حيث عثر أولا في أحد الشوارع في وسط المدينة على شخصين مقتولين، ثم حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص في مكان آخر.

ليعثر لاحقا على جثة ثالثة لرجل في شارع آخر من المدينة.