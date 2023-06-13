فرنسا تكشف عن حملة "تضليل روسية".. وتمنع هجوماً إلكترونياً

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أعلنت فرنسا عن حملة تضليل روسية متهمة سفارات موسكو وملحقياتها الثقافية بالانخراط بـ"حملة تضليل" وبث معلومات ضد فرنسا.
وقالت الخارجية الفرنسية إن مواقعها الإلكترونية تعرضت لهجوم، موضحة أن التحقيقات ترجح وقوف روسيا أو جهات مدعومة منها خلفها.
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وأفاد بيان صادر عن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بأن فرنسا منعت هجوماً على موقع وزارة الخارجية كان من المحتمل أن يكون نفذه أفراد روس أو ناطقون بالروسية.
"نشر معلومات كاذبة"
وأوضح بيان كولونا، اليوم الثلاثاء، أن السلطات منعت محاولة الاختراق على هذا الموقع، مشيراً إلى أن فرنسا تعتقد أن هناك حملة أوسع لنشر المعلومات الكاذبة في فرنسا من قبل الأطراف الروسية.
كذلك أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها تعمل مع الشركاء لضمان إفشال "الحرب الروسية الهجينة".
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