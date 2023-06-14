الدفاع الروسية: كييف فشلت بهجماتها على 3 محاور

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية حاولت دون جدوى شن هجمات على جبهات جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد في بيان بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الرجال والمعدات، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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وقالت الوزارة إنها استهدفت أيضاً مستودعات أسلحة أوكرانية وقوات احتياط ومرتزقة أجانب في ضربات ليلية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 7.5 ألف بين قتيل وجريح منذ 4 يونيو/حزيران خلال محاولات الهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف.

وأضاف أنه "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت منذ 4 يونيو، حوالي 7.5 ألف بين قتيل وجريح فقط على خط التماس، ناهيك عن القتلى العسكريين نتيجة استخدام أسلحة روسية عالية الدقة بعيدة المدى والطيران في أعماق الأراضي الأوكرانية".

في موازاة ذلك استهدفت ضربات صاروخية روسية جنوب وشرق أوكرانيا اليوم ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى بينما ردت الدفاعات الجوية الأوكرانية على الهجمات المكثّفة.

قصف أوديسا

وأطلقت روسيا أربعة صواريخ من طراز "كاليبر" من سفينة في البحر الأسود على مدينة أوديسا الساحلية (جنوب)، وفق ما أعلن سلاح الجو بينما أسقطت الدفاعات الجوية ثلاثة منها.

وضرب أحد الصواريخ مستودعا للأغذية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين وإصابة سبعة بجروح، وفق ما أعلن قائد الإدارة العسكرية في المنطقة أوليغ كيبر على تلغرام. وأضاف "قد يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض".

كذلك جُرح ستة أشخاص آخرين بعدما تضرر مركز تجاري ومتاجر ومجمّع سكني وسط المدينة "نتيجة قتال جوي والموجة التي أحدثها الانفجار".

وكثّفت موسكو هجماتها الليلية على كبرى المدن الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة بينما أطلقت كييف هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة مناطق احتلتها القوات الروسية.

وأعلنت أوكرانيا اليوم بأنها استعادت في الأيام الثلاثة الماضية أراضي تبلغ مساحتها ثلاثة كيلومترات مربّعة تقريبا وتقدّمت في بعض المناطق على عمق يصل إلى 1,4 كلم، بينما يتواصل القتال قرب القرى التي تمّت استعادتها.

تأتي الضربات الأخيرة مع ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف الثلاثاء بلدة كريفي ريغ التي يتحدر منها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى 12 شخصاً.