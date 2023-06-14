بالفيديو.. اندلاع حريق في محطة كهرباء جنوب روسيا

اندلع حريق ضخم اليوم الأربعاء، بمحطة كهرباء نوفوتشركاسك بمنطقة "روستوف أون دون" جنوبي روسيا، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

وأظهر مقطع فيديو متداول دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد من المكان، فيما ألسنة اللهب ما زالت مشتعلة.

According to Russian media, the Novocherkassk State District Power Plant is on fire. The roof of the 6th power unit is reportedly on fire. The fire covers already 200m².



📍47.4012350241254, 40.23082510628 pic.twitter.com/iVUWLmEL1E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2023

مادة اعلانية

فيما ذكرت مصادر أن النيران اشتعلت في سقف وحدة الطاقة السادسة، مشيرة إلى أن الحريق يغطي 200 متر مربع.

و"روستوف أون دون" هي عاصمة منطقة جنوب روسيا، وتقع على حدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك مع أوكرانيا، وهي حاليا مسرح قتال عنيف في الحرب بين البلدين.

سلسلة هجمات

وكانت هناك سلسلة من الهجمات شملت إحراق مباني حكومية في روسيا، شهدتها المدينة منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ففي نهاية مايو الماضي، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أوكرانيا قرب بلدة موروزوفسك في روستوف، وفق ما ذكرته "سبوتنيك".

كما شهدت المدينة في مارس الماضي، اندلاع حريق شب بمبنى يستخدمه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إف إس بي، في مدينة روستوف أون دون الجنوبية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة شخصين.

وقال حاكم روستوف الإقليمي إن ماسا كهربائيا تسبب في الحريق الذي أدى إلى اشتعال خزانات الوقود.

ووقع الحريق في مبنى تابع لقسم دوريات الحدود الإقليمية الذي يتبع جهاز الأمن الفيدرالي في منطقة توجد بها بنايات من المدينة.