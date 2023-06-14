مبادرة سلام إفريقية.. تنتظر موافقة بوتين وزيلينسكي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل السبت القادم، وفدا من قادة الدول الإفريقية، لبحث مبادرة سلام في أوكرانيا.

وأوضحت الخدمة الصحافية للرئاسة الروسية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الأربعاء، أن بوتين كان أجرى قبل فترة اتصالا هاتفيا مع نظيره من جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بحثا خلاله القضايا الراهنة والمتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين، والمبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية.

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تنسيق متبادل

كما أضاف البيان أنه تم الاتفاق حينها على أن يستقبل الرئيس فلاديمير بوتين وفدا من عدد من رؤساء الدول الإفريقية في المستقبل القريب، حتى تعين اللقاء السبت القادم.

وتطرق الرئيسان للحديث عن تحضيرات القمة الروسية الإفريقية الثانية المقرر عقدها نهاية شهر تموز/يوليو في مدينة سان بطرسبورغ، وقمة بريكس المقبلة المقرر عقدها في مدينة جوهانسبرغ في شهر أغسطس المقبل.

وأبديا عزمهما مواصلة التنسيق المتبادل لمشاركة روسيا وإفريقيا في مختلف المنصات الدولية.

وساطة إفريقية

يشار إلى أن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، كان أعلن منتصف مايو/أيار الماضي، بأن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام.

وأوضح رامافوزا خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، أن المبادرة قدمت نيابة عن نظرائه في زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر.

في حين أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع سيريل رامافوزا عن استعدادهما لقبول وساطة رؤساء الدول الإفريقية في مبادرة السلام، الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، عبر بدء الاستعدادات للتفاوض في هذه المسألة مع القادة الأفارقة، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومكتب الاتحاد الإفريقي بذلك.