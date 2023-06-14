روسيا تتهم واشنطن: تورطت بعمق في الصراع الأوكراني

بعد حزمة المساعدات الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة بقيمة 325 مليون دولار، لدعم القوات الأوكرانية، اعتبرت موسكو أن هذا القرار يثبت تورط واشنطن أكثر فأكثر في الصراع الروسي الأوكراني.

وقال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في تعليق على تليغرام في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تورطت بشكل متزايد في أزمة أوكرانيا.

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كما أشار إلى أن واشنطن دفعت الوضع في هذا البلد نحو مأساة أعمق، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

ورأى أن "الولايات المتحدة تواصل دفع الوضع في الشرق الأوكراني نحو مأساة أكبر، وتجبر العديد من الدول على تزويد نظام زيلينسكي بالأسلحة والذخائر"، في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.

إلى ذلك، رجح الدبلوماسي الروسي ألا تتخلى واشنطن عن هدفها الرئيسي المتمثل في توجيه ضربة استراتيجية لبلاده.

لا تهتم بمصير أوكرانيا

وأضاف قائلا: "لا أحد يهتم بمصير أوكرانيا، بل يتم استخدامها فقط كأداة حديدية ضد روسيا".

كذلك أشار إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، لا يهم كم ستكلف هذه النتيجة من خسائر بشرية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن أمس الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 325 مليون دولار.

كما أوضح أن الحزمة الجديدة تتضمن "قدرات دفاع جوي مهمة، وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية، والأسلحة المضادة للدبابات، والمركبات المدرعة، وغيرها من المعدات الأساسية لتعزيز القوات الأوكرانية في ساحة المعركة".

ومنذ انطلاق الحرب بين موسكو وكييف في فبراير 2022، دعمت أميركا والاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيون آخرون كييف بمليارات الدولارات على شكل مساعدات عسكرية، وتدريبات ومعدات وغيرها.

فيما فرضت على الروس مئات العقوبات التي طالت كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.