روسيا تسلم حليفتها أسلحة قوتها أكبر من قنبلة هيروشيما

بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، أن روسيا ستباشر نشر رؤوس نووية في بيلاروسيا قريباً، أكد رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية.

وذكر حليف سيد الكرملين أن بعض هذه الأسلحة أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي باليابان في عام 1945.

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كما أضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة روسيا-1 الحكومية الروسية بثتها قناة تليغرام التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء الأربعاء، قائلاً: "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا".

انتقادات دولية

أتت هذه التطورات بعد أشهر من إعلان بوتين في 25 آذار/مارس، أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا.

وأثار الإعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الغربية، علما أن الرئيس الروسي لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 بإمكان استخدامه السلاح النووي.

كما يمكن لهذه الأسلحة "التكتيكية" أن تتسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من الأسلحة النووية "الاستراتيجية".

تدريب العسكريين البيلاروس

يشار إلى أنه وفي بداية نيسان/أبريل، أعلنت روسيا أنها باشرت تدريب العسكريين البيلاروس على استخدام أسلحة نووية "تكتيكية".

ونهاية أيار/مايو، أكد لوكاشنكو أن نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بيلاروسيا بدأ فعلا.

في حين سبق أن أعلن بوتين أنه تم تجهيز عشر طائرات في بيلاروسيا لاستخدام أسلحة مماثلة، لافتا إلى أن مستودعا خاصا سيتم إنجازه بحلول الأول من تموز/يوليو.