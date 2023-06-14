صربيا توقف عناصر من شرطة كوسوفو.. وبريشتينا: خطفوهم!

أعلنت صربيا الأربعاء توقيف 3 شرطيين من كوسوفو يشتبه في تجاوزهم الحدود، في حين اتهمت بريشتينا بلغراد بخطفهم على أراضيها.

ويعد هذا الحادث هو الأحدث في العلاقات المتوترة بين الطرفين بعد أسابيع من التصعيد في شمال كوسوفو حيث أصيب ثلاثون عنصرا من قوة حلف شمال الأطلسي في نهاية أيار/مايو خلال اشتباكات مع متظاهرين صرب.

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تبادل اتهامات

في حين لم تعترف صربيا، بدعم من حلفائها الروس والصينيين، بالاستقلال الذي أعلنه اقليمها السابق عام 2008 بعد عقد من الحرب الدامية بين القوات الصربية والانفصاليين الألبان.

وقالت إنها أوقفت ثلاثة شرطيين كوسوفيين يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة رشاشة ونظام تحديد مواقع وخرائط ومعدات أخرى.

كما صرح رئيس المكتب الصربي لشؤون كوسوفو بيتار بيتكوفيتش للصحافيين بأن "العصابة الإرهابية اعتقلت اليوم الساعة 12,38 بعد الظهر في إقليم صربيا الوسطى، في منطقة قرية نيليتسا التابعة لبلدية راسكا".

أما نيليتسا فتقع على بعد حوالي ستة كيلومترات من الحدود مع كوسوفو.

وفي مقطع فيديو نشرته الشرطة الصربية، يظهر رجال ملثمون يقودون مجموعة من الرجال المقيدين.

إلى ذلك، نفت حكومة كوسوفو اتهامات بلغراد قائلة إن عناصر شرطتها خطفوا.

وقالت إن العناصر ينتمون إلى وحدة مسؤولة عن مراقبة الحدود، وقد فقدوا بعد ورود أنباء عن دخول رجال ملثمين ومسلحين المنطقة.

كذلك اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بلغراد بخطف رجال الشرطة الثلاثة، معتبرا أن ذلك قد يكون "عملا انتقاميا" بعد اعتقال زعيم مفترض لمجموعة شبه عسكرية صربية الثلاثاء.

وقال عبر فيسبوك إن دخول القوات الصربية إلى أراضي كوسوفو عمل عدواني ويهدف إلى التصعيد وزعزعة الاستقرار.

وأكد كورتي أن الحادث وقع في شمال كوسوفو في بلدية ليبوسافيتش، مضيفا "نطالب بالافراج الفوري عن الشرطيين المختطفين".

التوتر لا ينته

يشار إلى أن تصاعد التوتر بين بلغراد وبريشتينا منذ تنصيب رؤساء بلديات ألبان في أيار/مايو في أربع مدن في شمال كوسوفو تقطنها غالبية صربية.

وكان أعضاء مجلس المدينة هؤلاء قد انتُخبوا في نيسان/أبريل خلال الانتخابات البلدية التي قاطعها صرب كوسوفو.

ومنذ حرب كوسوفو وإعلان الاستقلال، تمر العلاقات بين بلغراد وبريشتينا بأزمات متتالية.

في حين يعيش حوالي 120 ألف صربي في كوسوفو، ثلثهم في الشمال الذي يبلغ إجمالي عدد سكانه 1,8 مليون نسمة غالبيتهم العظمى من ألبان كوسوفو.

ولا تزال الأقلية الصربية موالية إلى حد كبير لبلغراد وترفض الاعتراف بسيادة بريشتينا، ويقول بعض المراقبين إن صربيا تستغل صرب كوسوفو لإثارة التوتر.