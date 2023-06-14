قرار خارجي ينصف أصغر ضحية بانفجار بيروت.. أبوها يعلق

خطوة إيجابية جديدة سجّلها أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضمن مسار العدالة الطويل بإقرار محكمة العدل العليا البريطانية أمس تعويضاً قدره 100 ألف جنيه إسترليني (تقريباً 125 ألف دولار) لثلاثة مدّعين من أهالي الضحايا ضدّ شركة سافارو، ومبلغ قدره 500 ألف جنيه (تقريباً 628 ألف دولار) لجريحة من الانفجار، تعويضاً عن الضرر الجسدي والمعنوي وتغطية نفقاتها الطبيّة.

جاء الحكم ضدّ سافارو، وهي الشركة صاحبة شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب 2020، بقيمة 850 ألف جنيه إسترليني (أكثر من مليون دولار أميركي)، وشمل بول وترايسي نجّار والدا الطفلة ألكسندرا نجار أصغر ضحية في هذا الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، وعائلة عنصر فوج الإطفاء، رالف ملاحي، إضافةً إلى الجريحة إنعام كيّال.

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أحسسنا بالفوز

وأوضح بول نجار أن الحكم البريطاني أنصف عائلته"، وقال للعربية.نت: "أحسست وترايسي بالفوز لكرامة طفلتنا ألكسندرا وشرفها ولذكراها".

كما اعتبر أن "ما جرى في بريطانيا سيُشكّل انطلاقاً لقضايا رفعتها عائلات ضحايا آخرين ضد سافارو".

القضاء اللبناني لم يُنصفنا

وأسف نجار "لأن القضاء اللبناني لم يُنصفهم كما فعل القضاء البريطاني"، معتبراً أن الحكم الذي صدر يؤكد أن هناك أملا بالوصول إلى العدالة التي ينتظرها أهالي الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ.

الغالي راح

إلى ذلك، أوضح قائلا إن "العائدات المادية من الحكم البريطاني لا تعنينا ولا معنى لها بالنسبة لنا لأن الغالي راح" (الطفلة ألكسندرا)، وإمكانية تحصيل التعويضات أمر صعب، لأنه جرى تصفية الشركة في بريطانيا". وأشار إلى أن هوية مالك سافارو لم تُحدد حتى الآن، إلا أنه يحاول معرفته ومكانه.

لن نستكين

إلى ذلك، أكد نجّار "أن أهالي الضحايا لن يستكينوا حتى تحقيق العدالة. وقال: "وما حصل في بريطانيا رسالة أمل لنا، وهناك دعاوى مماثلة فُتحت في محاكم أميركية بالتوازي مع تحرّكات من قبلنا باتّجاه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحقيق العدالة نأمل أن نحصل بنتيجتها على قرار بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الأشهر المقبلة".

ومع تثبيت المحكمة البريطانية حق ضحايا الأهالي ضدّ شركة سافارو صاحبة شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، يبقى الأهم بالنسبة للأهالي التمكّن من تنفيذ هذا الحكم وإرغام الشركة على دفع التعويضات بعد الكشف على حساباتها المالية، ما يفتح الباب أمام انضمام سائر أهالي الضحايا والجرحى والمتضرّرين من الانفجار إلى دعاوى مماثلة في بريطانيا.

يُذكر أنّ هذه الدعوى، تمثّل فيها الأهالي بمكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت، الذي أنشأه النقيب السابق ملحم خلف، ومكتب Dechert LLP البريطاني للمحاماة، واللذين نجحا في يونيو/حزيران 2022 في الاستحصال على حكم للكشف عن أسماء أصحاب الشركة، وانتزعا حكماً في فبراير/شباط الماضي ثبّت مسؤولية سافارو في انفجار المرفأ.

أتت تحرّكات أهالي ضحايا في اتّجاه القضاء الخارجي في وقت نجحت قوى سياسية، لاسيما تلك التي تدور في فلك محور الممانعة الذي يقوده حزب الله في تعطيل التحقيقات الداخلية بشأن انفجار مرفأ بيروت المتوقّفة منذ مطلع العام، وكفّ يدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن استكمال تحقيقاته بعدما أصدر قرارات بتوقيف مسوؤلين كبار أمنيين وسياسيين وقضائيين يشتبه بتورّطهم في الانفجار.