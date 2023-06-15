روسيا و أوكرانيا
أوكرانيا.. مدير الوكالة الذرية يصل إلى محطة زابوريجيا النووية لتقييم المخاطر
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وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها موسكو، وفق ما أعلن مسؤول روسي، الخميس.
وغرّد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف: "وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريقه إلى محطة زابوريجيا".
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وكان يفترض أن يقوم غروسي بجولة في المحطة، الأربعاء، لتقييم الأخطار المحتملة بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها. لكنّ الزيارة أرجئت إلى الخميس لأسباب أمنية.
وقال أوليانوف: "لم يكن من السهل ترتيب زيارة مماثلة في ظل هذه الظروف لكن الجانب الروسي بذل قصارى جهده".
وتأتي زيارة غروسي عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، الثلاثاء.
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