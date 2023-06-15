حرب المسيرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. واليابان تبحث مساعدة كييف عسكريا

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث يحاول الجيش الروسي بسط المزيد من السيطرة على أراض أوكرانية، فيما تحاول قوات كييف استعادة الأراضي بمساعدة عسكرية من الغرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، قال رئيس بلدية مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، أولكسندر فيلكول، إن صواريخ روسية أصابت منشأتين صناعيتين في المدينة في الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، كما أفادت تقارير بوقوع هجوم بطائرة مسيرة في أوديسا، فيما أسقطت روسيا 9 طائرات مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. وقالت بيلاروسيا من جهتها إنها أسقطت مسيرة أوكرانية في غوميل الحدودية.

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وقال فيلكول إن ثلاثة صواريخ أصابت مؤسستين صناعيتين "لا علاقة لهما بالجيش" مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 38 عاما. وتضررت سيارة من حطام صواريخ أسقطتها الدفاعات الجوية". وكتب فيلكول على "تليغرام": "الدمار كبير".

يأتي ذلك فيما قال الجيش الأوكراني إنه أسقط صاروخا و20 مسيّرة روسية خلال الليل. وقال الجيش الأوكراني على "تليغرام" إن القوات الأوكرانية تمكنت من اعتراض واحد من أربعة صواريخ كروز أطلقت من بحر قزوين و20 مسيّرة أطلقت من الشمال والجنوب. وأضاف أن ثلاثة صواريخ أخرى أصابت "منشآت صناعية في منطقة دنيبروبتروفسك".

9 مسيرات أوكرانية تهاجم القرم

وفي مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية، قالت السلطات إن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الطائرات الروسية المسيرة البالغ عددها 18 التي اقتربت من المنطقة. كما أفادت السلطات في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا بوقوع هجوم بطائرة مسيرة، قائلة إنها أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية.

وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، عن انفجار مسيرة في بلدة دوكوتشيفو في منطقة كراسنوغفارديسكايه بشبه الجزيرة، دون وقوع إصابات، وتحطمت النوافذ في عدد من المباني السكنية، وفي المجموع، تم إسقاط أو السيطرة على 9 مسيرات خلال الليل وصباح اليوم الخميس. يُشار إلى أن منطقة كراسنوغفارديسكايه تقع في وسط شبه جزيرة القرم، وبلدة دوكوتشيفو على بعد 40 كم من سيمفيروبول.

اليابان تبحث تزويد أميركا بقذائف مدفعية لمساعدة أوكرانيا

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، اليوم الخميس، أن اليابان تجري محادثات بشأن تزويد الولايات المتحدة بقذائف مدفعية لتعزيز المخزونات من أجل الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على قوات روسيا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن طوكيو تبحث تزويد واشنطن بقذائف مدفعية عيار 155 مليمترا بموجب اتفاق أبرم عام 2016 لمشاركة الذخيرة في إطار التحالف الأمني ​​طويل الأمد بين البلدين.

وتزامنا، أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، أن أوسلو وكوبنهاغن اتفقتا على تزويد أوكرانيا بـ9 آلاف قذيفة مدفعية إضافية. وقالت الحكومة في بيان على موقعها الرسمي: "وافقت النرويج والدنمارك على تزويد أوكرانيا بـ9000 قذيفة مدفعية إضافية، وستوفر النرويج الذخيرة، والدنمارك الصمامات والمادة الدافعة". هذا واتفقت وزارة الدفاع الدنماركية مع وزارة الدفاع النرويجية، في 3 أبريل، على تزويد أوكرانيا بـ8 آلاف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم".

"إننا أصحاب حق"

وفيما تشن القوات الأوكرانية هجومها المضاد الذي أطلقته الأسبوع الماضي ضد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الهجوم المضاد الأوكراني سينتهي بانتصار موسكو، مضيفة: "لأننا أصحاب حق".

كما قالت في مقابلة مع "العربية" و"الحدث": "كييف هي من حظرت على نفسها إجراء محادثات معنا"، مشيرة إلى أن أي مبادرة لحل الأزمة بدون محادثات ستكون سخيفة.

وأضافت "نعمل على تطوير علاقاتنا مع الدول العربية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مبينة أن دولاً عديدة وسياسيين قدموا رؤيتهم في مبادرات لحل الأزمة الأوكرانية.