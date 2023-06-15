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بوريس جونسون (فرانس برس)
بوريس جونسون (فرانس برس)

لجنة برلمانية: جونسون "ضلل عمدا" مجلس العموم بشأن حفلات بارتي غيت

لندن - فرانس برس
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ضلل بوريس جونسون نواب مجلس العموم فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد في مقره بداونينغ ستريت عندما كان رئيسا للوزراء، وفق ما توصلت إليه لجنة برلمانية بريطانية الخميس.

وقالت اللجنة إن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستُعلق لمدة 90 يوما بسبب ازدرائه "المتكرر" للبرلمان لو لم يقدم استقالته الاسبوع الماضي. واعتبر جونسون أن التقرير "اغتيال سياسي مطوّل".

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