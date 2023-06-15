مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين، أحدهما في حالة خطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.



وقال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الطواقم الطبية نقلت ثلاثة مصابين بالرصاص الحي، أُعلن لاحقا عن وفاة أحدهم.



ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في نابلس ليلة أمس، وفجّر خلالها منزل فلسطيني يتهمه الجيش بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي.



وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي إن اشتباكات مسلحة وقعت بين الجيش الإسرائيلي ونشطاء فلسطينيين.



ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي فيما أطلقت القوات الإسرائيلية عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تعرضت لإطلاق نار ما أدى لتضرر السيارات العسكرية فقط دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.





ونشر الجيش مقطع فيديو وثق خلاله عملية تفجير منزل الفلسطيني أسامة الطويل، الذي تم استهدافه.



ويلجأ الجيش الإسرائيلي إلى هدم منازل الفلسطينيين الذين يتهمهم بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

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