الناتو يحذر: روسيا تواصل خطابها النووي المتهور

حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الجمعة، من أن روسيا تواصل خطابها النووي المتهور، فيما شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على أن بلاده لن تنجر إلى حرب اختارها الرئيس الروسي.

وقال أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحافي، إن الحلف لم يشهد أي تغيير في موقف الترسانة النووية الروسية.

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كما رحب ستولتنبرغ بالوساطة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية وأي وساطة يجب أن تراعي مصالح كييف.

كما ثمّن أمين حلف الناتو دور الدنمارك لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

وقال إن اجتماعات الحلف ركزت على زيادة الإنفاق الدفاعي، مشيراً إلى أن وزراء دفاع الحلف اتفقوا على زيادة الإنفاق على الذخائر.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي إنه يجب زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، مشدداً بالقول: "لن ننجر إلى حرب بوتين التي اختارها لكن سندعم وسائل الردع للناتو".

وقبلها، اعتبر أوستن بعد اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي مع وزير الدفاع الأوكراني، أن أوكرانيا لا تزال لديها القدرة والقوة النارية الكافية لتنفيذ هجومها المضاد رغم خسائرها الأولية.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لأعضاء مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا "إنها حرب. لذلك نعلم أنه ستكون هناك خسائر على الجانبين".

أطلع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف والقادة العسكريون الأوكرانيون دول الحلف وشركاءها على الوضع على الأرض وحددوا احتياجاتهم العسكرية.