الشرطة الهندية: مقتل 5 مسلحين أجانب في كشمير

أعلنت الشرطة الهندية أن قوات الأمن قتلت 5 مسلحين أجانب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، في معركة بالأسلحة النارية في كشمير عند خط المراقبة الذي يفصل بين الإقليم وباكستان في منطقة الهيمالايا.

وقالت الشرطة إن فريقا مشتركا من الجيش الهندي والشرطة منع تسلل المسلحين عبر الحدود.

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وصرح فيجاي كومار، قائد الشرطة الهندية في كشمير: "قُتل 5 مسلحين أجانب في العملية في منطقة جوماجوند بالقرب من خط المراقبة. وعملية البحث في المنطقة مستمرة"، دون أن يحدد جنسيات المسلحين القتلى.

وأفاد أشوك ياداف، وهو مسؤول أمني هندي كبير مكلف بأمن الحدود، الأسبوع الماضي، أن ذوبان الثلوج في الجبال قد يفتح طرق تسلل تقليدية على طول خط المراقبة.

وأكد الجيش الهندي أنه أحبط أيضا محاولتي تسلل منذ أمس الخميس.

وكشف المتحدث باسم الجيش الهندي، ديفيندر أناند، أنه في إحدى المحاولتين، اعترض الجنود طريق المتسللين لكنهم تمكنوا من الفرار تحت جنح الظلام بين الأشجار الكثيفة وفي ظل ظروف جوية سيئة.

وأضاف: "تم العثور على مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة للمتسللين الفارين أثناء تفتيش المنطقة".

وتشهد كشمير ذات الأغلبية المسلمة، التي تطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة عليها بالكامل وتقتسمان السيطرة عليها، تمردا دمويا ضد نيودلهي منذ التسعينيات.

وتتهم الهند ذات الأغلبية الهندوسية، باكستان بدعم المسلحين في كشمير. وتنفي إسلام أباد ذلك قائلة إنها تقدم فقط الدعم الدبلوماسي والمعنوي للشعب الكشميري.