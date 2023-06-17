روسيا تتصدى لهجوم على مصفاة "دروجبا".. وتزيد إنتاج دباباتها

تتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، وفي آخر تطوراتها الميدانية ما أعلنه حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما على مصفاة "دروجبا" للنفط في المقاطعة.

وقال بوغوماز عبر قناته على "تليغرام": "صدت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية، ليلاً، في منطقة مدينة نوفوزيبكوفسكي هجوماً للقوات الأوكرانية على مصفاة "دروجبا" للنفط، وبفضل احترافية قواتنا، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة".

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على وقع تصاعد حدة القتال في أوكرانيا وعمليات الهجوم المضاد، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن حجم وحدود المنطقة العازلة في أوكرانيا ستعتمد على مدى الأسلحة الأوكرانية، والتي من الضروري تأمين الأراضي الروسية منها.

وقال بيسكوف لوكالة "تاس" ردا على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد الحدود المحتملة لمثل هذه المنطقة: "لا، هذا يعتمد على أنواع الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا، وكلما زادت الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة في أوكرانيا، زادت هذه المسافة، والهدف الرئيسي واضح، حتى لا تطال هذه الأسلحة المواطنين الروس".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك موعد نهائي سيبدأ بعده إنشاء مثل هذه "المنطقة العازلة"، أشار بيسكوف إلى أن هذه العملية جارية في الواقع "منذ عام ونصف"، و"لا يمكن أن تكون هناك "منطقة عازلة" جديدة أو قديمة، بل سيكون هناك منطقة واحدة فقط. وهذا تكملة للعمل الذي يتم تنفيذه".

زيادة إنتاج الدبابات

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال يوم 13 يونيو، إن روسيا، في حال استمر قصف مناطقها، ستضطر إلى إنشاء "منطقة عازلة" على أراضي أوكرانيا.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن طلب زيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من مجمع الصناعات الدفاعية.

وشدد وزير الدفاع سيرغي شويغو على ضرورة توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية وتأدية مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.