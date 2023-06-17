بعد لقاء وسطاء أفارقة.. زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع روسيا

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب الأخيرة قواتها.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا إفريقيا قدم إلى العاصمة الأوكرانية للوساطة بين كييف وموسكو، حيث كان الوفد بقيادة رئيسي جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا والسنغال ماكي سال.

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ووصل وفد القادة الأفارقة، الجمعة، إلى أوكرانيا في مهمة وساطة. وسجل لدى وصوله قبل الظهر إطلاق صواريخ روسية استهدفت منطقة كييف وإطلاق صفارات المضادات الأرضية التي تلاها دوي انفجارات.

وقال سلاح الجو الأوكرني قبل ظهر الجمعة، إنه أسقط 12 صاروخا روسيا من بينها ستة صواريخ كينجال فرط صوتية في أجواء منطقة العاصمة حيث جرح 7 أشخاص من بينهم طفلان في شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها، بحسب الشرطة.

قبيل ذلك، باشر الوفد الإفريقي مهمته بزيارة بوتشا في ضاحية كييف حيث يُتهم الجيش الروسي بقتل مئات المدنيين في بداية الحرب.

ويتوجه الوفد لاحقا إلى روسيا ليلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، السبت.



من زيارة القادة الأفارقة إلى كييف القادة الأفارقة في كييف

هذا وشاهد طاقم تابع لتلفزيون رويترز، وصول القادة الأفارقة إلى كييف في موكب سيارات ودخولهم أحد الفنادق للاحتماء في المخبأ المضاد للضربات الجوية.

ويضم الوفد 4 رؤساء هم، إلى جانب رامابوزا، ماكي سال من السنغال وهاكايندي هيشيليما من زامبيا وغزالي عثماني من جزر القمر التي تترأس الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

إلى ذلك ندد البيت الأبيض، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي لوح فيها بإمكانية استخدام الأسلحة النووية.

ونفى البيت الأبيض أن تكون الولايات المتحدة أجرت أي تعديلات على وضعها النووي ردا على تصريحات بوتين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "لا سبب" لدى الولايات المتحدة لتغيير وضعيتها النووية بعد قيام موسكو بنشر رؤوس نووية في بيلاروسيا.

وقال للصحافيين "لا سبب لدينا لتغيير وضعيتنا النووية.. لا نرى أي مؤشر إلى استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن استخدام السلاح النووي ممكن نظريا في حالة وجود خطر على بلاده، معتبرا أنه لا داعي لذك في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بلاده لديها أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي، والسلاح النووي التكتيكي وصل روسيا البيضاء بالفعل.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده بإمكانها تدمير أجزاء من وسط كييف ردا على "الاستفزازات" لكنها اختارت عدم فعل ذلك.

وعلى خلفية العلاقات مع أميركا، أكد بوتين أنه لا يوجد تواصل مع أميركا في الوقت الحالي، وأنه إذا كان لدى واشنطن رغبة في التعامل مع موسكو فإن بلاده منفتحة على ذلك، معتبرا أيضا أنه إذا كانت هناك إدارة أميركية مختلفة عن الموجودة حاليا ربما استطاعت أن تسلك طريقا سلميا للتسوية في أوكرانيا.