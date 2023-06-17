مسلحون على صلة بداعش يقتلون 25 بهجوم على مدرسة بأوغندا
المهاجمون عناصر أوغندية من القوات الديمقراطية المتحالفة وتتمركز شرق الكونغو
قالت الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، إن مسلحين على صلة بتنظيم داعش قتلوا 25 شخصا في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضافت الشرطة أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها للتنظيم، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعا ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.
وقالت الشرطة على تويتر "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وجرى أيضا نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".
ولم تذكر الشرطة عدد القتلى من الطلاب.
وتابعت أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي أبريل، هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.
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