روسيا: ألمانيا تعتبرنا التهديد الرئيسي لها وهذا ليس في صالحها
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا تعتبر روسيا التهديد الرئيسي لها مبيناً أن هذا لن يكون في صالحها.
وأضاف في تعليقه على استراتيجية الأمن القومي الألماني، التي تنص على أن موسكو أصبحت التهديد الرئيسي لهذه الدولة: "من الصعب بالنسبة لي التعليق على الإجراءات والبيانات والوثائق التي اعتمدها السياسيون الألمان المعاصرون. فهي لا تستند إلى المنطق ولا علاقة لها بمصالح ألمانيا نفسها والشعب الألماني"، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".
أول استراتيجية في تاريخ ألمانيا
وفي وقت سابق، قدمت الحكومة الألمانية أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد، حيث تحدد المبادئ الأساسية والتدابير لمواجهة التهديدات الخارجية المحتملة في السنوات المقبلة.
وترى الوثيقة أن روسيا تشكل "تهديدا خطيرا" للنظام العالمي، حيث تطلق عليها الاستراتيجية "أخطر تهديد" للنظام العالمي في أوروبا.
وتتمثل الفكرة الأساسية للاستراتيجية في أن يتم لأول مرة مراعاة كل التهديدات الداخلية والخارجية على أمن ألمانيا، وذلك في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا والقلق المتصاعد من الصين، كما تشمل الاستراتيجية الأمن السيبراني.
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