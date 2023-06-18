شعبية قائد أوكراني تنافس زيلينسكي.. وبوتين يلمح "خرج ولم يعد"!

في تعليق أثار مزيدا من الغموض حول مصير قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه يعرف مكان القائد العسكري المختفي منذ مدة.

فقد رجح بوتين بأن يكون زالوجني قد خرج من الأراضي الأوكرانية.

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وردا على سؤال حول مكان تواجده، قال بوتين في تصريح لبرنامج "موسكو. الكرملين.." اليوم الأحد: "أعتقد أنني أعرف.. أعتقد أنه في الخارج".

إلا أنه عاد وأردف قائلا: لكنني قد أكون مخطئاً"، وفق ما نقلت وكالة تاس.

بدوره أشار مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إلى أن سلطات بلاده تتلقى تقارير حول الحالة الصحية لزالوجني، لكنها لا ترغب في الكشف عن التفاصيل.

أصيب في رأسه

وكانت عدة أنباء وتقارير إعلامية أفادت في مايو الماضي، بأن قائد القوات المسلحة الأوكرانية أصيب في رأسه، علما أن وزارة الدفاع الأوكرانية نفت لاحقا تلك الأنباء.

لكن زالوجني لم يظهر علنا منذ فترة طويلة، ما زاد التكهنات حول مصيره.

ولعل ما زاد الطين بلة، إعلان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، روب باور، في العاشر من مايو المنصرم أن زالوجني، رفض المشاركة في اجتماع اللجنة على مستوى رؤساء هيئة الأركان، بسبب "الوضع العملياتي المتوتر" على الأرض.

يشار إلى أن فاليري يعتبر العقل المدبر وراء الهجوم المضاد الذي أطلقته كييف قبل أكثر من أسبوع ضد القوات الروسية في الجنوب والشرق الأوكراني.

إذ بات هذا الجنرال البالغ من العمر 49 عامًا، المخطط الرئيسي لهذا الهجوم، وفق ما أفادت شبكة بي بي سي.

رغم أن اسمه لم يكن معروفًا في السابق، لكنه أضحى مؤخرًا صاحب شعبية واسعة بين الأوكرانين لاسيما في الأوساط العسكرية. وباتت شعبيته تنافس إلى حد بعيد شعبية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.