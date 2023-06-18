يرقصون مستهزئين.. فيديوهات تفضح أفعال موظفي جونسون أيام الحجر

على الرغم من مرور 3 سنوات على الواقعة، فإن انتهاكات كورونا في عهد حكومة بوريس جونسون لا تزال تؤرق البريطانيين.

فقد انتشرت مقاطع فيديو مؤخراً أظهرت احتفالاً لموظفين من حزب المحافظين خلال فترة الإغلاق التي فرضت بسبب الجائحة.

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وأظهرت الفيديوهات أعضاء من الحزب أثناء تجمع ينتهك قيود التباعد الاجتماعي خلال احتفال يعود إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، وفق صحيفة "ميرور".

يتمازحون عن انتهاك القيود

وأطلّ الموظفون يرقصون ويمازحون بعضهم عن انتهاك قيود التباعد الاجتماعي في مقر حملة حزب المحافظين في لندن خلال الفترة التي منعت فيها السلطات الناس من الاختلاط في أماكن مغلقة.

وكانت الشرطة حققت في الاحتفال في وقت سابق، لكنها لم تنشر أيا من المقاطع المصورة حتى الآن، ما يلقي ضوءًا جديدًا على القضية.

EXCLUSIVE: First ever Partygate video revealed as Tories drink, dance and laugh at Covid rulespic.twitter.com/vIHbuIqWWf — The Mirror (@DailyMirror) June 17, 2023

وأضافت الصحيفة أن بعض المتواجدين في الاحتفال المصوّر كانوا من بين الأسماء التي تم تكريمها من قبل بوريس جونسون، ومنهم اللورد شون بيلي الذي كان قد غادر الحفلة قبل التقاط الفيديو.

بدوره، علق وزير الدولة للإسكان والمجتمعات، مايكل غوف، على الصور واصفا إياها بالـ"مروعة" و"خارجة عن السيطرة"، معتبرا أن الاحتفال أمر "لا يمكن الدفاع عنه".

"بارتي غيت"

يذكر أن كبيرة موظفي الخدمة المدنية كانت في 16 اجتماعاً عقد أثناء منع سكان المملكة المتحدة من التواصل الاجتماعي بموجب قيود فيروس كورونا التي فرضتها حكومة جونسون عام 2020.

EXCLUSIVE: First ever Partygate video revealed as Tories drink, dance and laugh at Covid rules pic.twitter.com/VpLr4I0H3m — Chris Thorburn (@CBThorburn) June 18, 2023

وأسفر تحقيق منفصل للشرطة عن تغريم 83 شخصاً بسبب خرق القيود، بينهم جونسون.

في حين أدت الفضيحة إلى إدانة رئيس الحكومة بوريس جونسون، الذي اعتذر متحملا "المسؤولية كاملة" بعد صدور تقرير داخلي يؤكد تورطه في ما باتت تعرف بفضيحة "بارتي غيت".