14 غارة أوكرانية على مواقع روسية.. والتركيز في محور زابوريجيا

فيما يتواصل الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية في جنوب البلاد، نفذ الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، 14 غارة على مواقع روسية خلال 24 ساعة.

كما أفادت مراسلة "العربية/الحدث"، أن القوات الأوكرانية تركز هجماتها في محور زابوريجيا وماريوبول.

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وبينت أن جبهة مارينكا في دونيتسك تشهد قتالا عنيفا مؤخرا.

روسيا ترد في جبهة القتال

يأتي ذلك فيما يتبادل طرفا الصراع تحقيق الانتصارات، فقد قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الأحد إن قواتها تمكنت من صد سلسلة من الهجمات الأوكرانية في ثلاثة قطاعات من جبهة القتال حيث قالت إن أوكرانيا تضغط بقوة أكبر في منطقة زابوريجيا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية أحبطت هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محاور زابوريجيا وجنوب دونيتسك ودونيتسك.

كما قال كوناشينكوف في إفادة صحافية، شهد محور زابوريجيا أكثر الأعمال العسكرية كثافة، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية قامت بهجوم فاشل بثلاث مجموعات تكتيكية، تدعمها الدبابات ومركبات القتالية مدرعة، في بلدات نوفوبوكروفكا ونوفودانيليفكا ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوريجيا.

صعب لكنه يسير قدماً

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان أكد الأسبوع الماضي أن الهجوم المضاد الذي كان مرتقباً في الربيع، إلا أنه تأجل تفادياً للخسائر البشرية الفادحة، صعب لكنه يسير قدماً.

فيما أكد العديد من المسؤولين الأوكرانيين أن قوات بلادهم حققت نتائج مهمة، واستعادت عدة قرى كانت محتلة من قبل الروس.

إلا أن موسكو قللت من شأن تلك "الادعاءات" جازمة بأن قواتها ستُفشِل هذا الهجوم، وتدفنه في أرضه.

وبين هذا وذاك، يتوقع العديد من المراقبين ألا تكون المعارك سهلة على الطرفين، وأن تطول الحرب أكثر، في ظل انسداد أي أفق للحل أو احتمال استئناف المفاوضات بين الطرفين.