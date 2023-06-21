دورية تابعة لفاغنر الروسية في مالي تحتجز 21 موريتانياً أثناء عبورهم الحدود
تظاهر أهالي المحتجزين في العاصمة نواكشوط لمطالبة السلطات بالضغط على دولة مالي المجاورة للإفراج عنهم
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت مصادر متطابقة إن دورية تابعة لقوات المرتزقة الروسية "فاغنز" احتجزت 21 موريتانيا أثناء عبورهم الحدود بين مالي وموريتانيا.
وتظاهر أهالي المحتجزين في العاصمة نواكشوط لمطالبة السلطات بالضغط على دولة مالي المجاورة للإفراج عنهم، وسط قلق بشأن مصيرهم واستمرار فقدان الاتصال بهم.
مادة اعلانية
وكانت دورية مشتركة من مجموعة "فاغنر" الروسية والجيش المالي، اعتقلت في مارس من العام الماضي، 30 موريتانيا يمارسون التجارة وتربية الإبل في منطقة رعوية على حدود شمال مالي وشرق موريتانيا، وقامت بتصفيتهم وحرق جثثهم قبل دفن ما تبقى منها في قبر جماعي ما أثار موجة غضب واسعة.
واعتذرت مالي عن الجريمة البشعة، وأرسلت وزيري الخارجية والدفاع، وقالت إنها شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث المأساوي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
انفجار غاز في باريس.. 37 مصابا بينهم حالات حرجةبلدية باريس عبر تويتر: انفجار غاز في منطقة الدائرة الخامسة العرب والعالم
-
أميرال أميركي: الفرقعة بموقع الغواصة ناتجة ربما عن حطام تايتنيكوصف الأميرال موقع حطام تايتنيك صباح اليوم الأربعاء بأنه "موقع تكثر فيه المعادن والأجسام المختلفة في الماء" الأخيرة
-
قريباً.. تناول الأنسولين النباتي المشتق من الخس عن طريق الفمالابتكار الجديد سيساعد مرضى السكري الحصول على عقار ممتاز بتكلفة زهيدة صحة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية