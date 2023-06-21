نتنياهو يقرر بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"
حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من الشروع في أي مشروعات استيطان جديدة
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، التي شهدت عملية الثلاثاء.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح هناك أودى بحياة 4 أشخاص، الثلاثاء.
وقال بيان من المكتب إن نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "وافقا على المضي قدما على الفور" في الخطة، دون التطرق لتفاصيل عن الإطار الزمني.
وحذرت الولايات المتحدة إسرائيل من الشروع في أي مشروعات استيطان جديدة.
وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، إن مسلحين فلسطينيين فتحا النار بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية، "منفذا العملية من بلدة عزيف بنابلس، قتل أحدهما في موقع الهجوم والآخر قرب طوباس".
-
رئيس بورصة مصر: نركز على الشركات الخاصة.. وطرح "طاقة عربية" خلال شهرقال إن المؤسسات المحلية ضخت 23.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر أسواق المال
-
الأسواق الأميركية تتراجع بعد تصريحات باول الأخيرةانخفاض داو جونز وS&P 500 بـ 0.3% و0.4% على التوالي أسواق المال
-
قارب موت جديد.. فقدان 39 مهاجراً بغرق زورق متجه إلى جزر الكنارياختفاء حوالي 30 من المهاجرين غير القانونيين عندما تحطم قارب زودياك مطاطي سريع على بعد 150 كيلومتراً من جنوب جزر الكناري العرب والعالم