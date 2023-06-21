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بنيامين نتنياهو - رويترز

نتنياهو يقرر بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"

حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من الشروع في أي مشروعات استيطان جديدة

العربية.نت- وكالات
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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، التي شهدت عملية الثلاثاء.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح هناك أودى بحياة 4 أشخاص، الثلاثاء.

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وقال بيان من المكتب إن نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "وافقا على المضي قدما على الفور" في الخطة، دون التطرق لتفاصيل عن الإطار الزمني.

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وحذرت الولايات المتحدة إسرائيل من الشروع في أي مشروعات استيطان جديدة.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، إن مسلحين فلسطينيين فتحا النار بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية، "منفذا العملية من بلدة عزيف بنابلس، قتل أحدهما في موقع الهجوم والآخر قرب طوباس".

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