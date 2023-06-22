انفجار داخلي كارثي قتل ركابها.. تحديد موقع حطام الغواصة تيتان

أعلن خفر السواحل الأميركي الخميس خلال مؤتمر صحافي من بوسطن أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام "تايتانيك" تشير إلى وقوع "انفجار داخلي كارثي".

انفجار داخلي كارثي

وقال الأميرال جون موجر، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: "هذا الصباح، تم اكتشاف حطام تابع للغواصة تيتان في قاع البحر على بعد حوالي 1600 قدم (487 مترا) من سفينة "تايتانيك"، وتم العثور على حطام إضافي في وقت لاحق".

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كما أضاف "بعد التشاور مع خبراء القيادة المشتركة، يستنتج أن الحطام يشير إلى خسارة ركاب "تيتان" بهذه الكارثة، أعرب عن أحر التعازي لعائلات الركاب".

حطام قرب تايتانيك

في السياق، رجّحت الشركة المشغلة للغواصة التي فقدت على مقربة من حطام "تايتانيك" الخميس بأن الركاب الذين كانوا على متنها "لقوا حتفهم بكل أسف".

وقالت "أوشنغيت" في بيان "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية. نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم".

قرب حطام تايتانيك

وكانت الغواصة اختفت، الأحد الماضي، بعد هبوطها لرؤية حطام سفينة "تايتانيك" التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان على عمق 4 آلاف متر تحت سطح الماء، في شمال المحيط الأطلسي، وذلك بعد ساعة و45 دقيقة من غطسها وهي تحمل على متنها 5 ركاب.

هوية الركاب الخمسة

وانطلق هؤلاء في رحلة استكشافية تبلغ تكلفتها 250 ألف دولار للشخص الواحد، وهم الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ (58 عاما) ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما)، والاثنان مواطنان بريطانيان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت (77 عاما) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" راش ستوكتن.

أما حطام تايتانيك السفينة الأشهر عالميا، فكانت ارتطمت بجبل جليدي وغرقت في أول رحلة لها عام 1912، ترقد على عمق 3810 أمتار وعلى بعد 1450 كيلومترا تقريبا شرق مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية و644 كيلومترا جنوب مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاونلاند بكندا.