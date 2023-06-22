توقيف مصري ببريطانيا.. يشتبه بأنه مدبر عمليات تهريب البشر

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، اعتقال رجل مصري في لندن يشتبه في تنظيمه تهريب آلاف الأشخاص على متن "شراك الموت" من شمال إفريقيا إلى إيطاليا.

وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان، أن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاماً اعتقل غرب لندن قرب مطار هيثرو الأربعاء بعد تحقيق مع الشرطة الإيطالية.

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وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن الرجل في لندن على صلة بالعديد من عمليات العبور غير القانونية في البحر المتوسط على مدار العام الماضي، بما في ذلك من ليبيا، وكان يعمل من بريطانيا بالشراكة مع مجرمين آخرين.

بدوره، قال الضابط المسؤول في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة دارين بار إن "نوع القوارب التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة هي شراك للموت، وللأسف توفي الكثير من الأشخاص بعد حوادث في البحر المتوسط، ما يدل على مستوى الخطر".

وأضاف "سنواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية وأخذ الإجراءات مع الشركاء لمنع العبور واعتقال مهربي البشر هنا وفي الخارج".

وتطلبت ثلاث من عمليات العبور هذه جهود إنقاذ من قبل خفر السواحل الإيطالي لمراكب معرضة للخطر، وكان كل منها يقل أكثر من 600 شخص.

غرق مركب مهاجرين

يأتي توقيفه بعد أن أوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مصرع المئات.

ويُعتقد أن القارب كان يحمل مئات من مواطني دول مختلفة، وينظر إلى الحادث على أنه أسوأ كارثة بحرية في المنطقة منذ سنوات.

وأشارت روايات الشهود إلى أن قارب الصيد الذي يتراوح طوله بين 20 و30 مترا كان يحمل ما بين 400 و750 شخصا، وأنه انقلب وغرق في وقت مبكر من يوم 14 يونيو حزيران على بعد 80 كيلومترا من بلدة بيلوس الساحلية جنوب اليونان.