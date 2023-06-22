خبير يؤكد أن الحطام الذي تم العثور عليه هو لقطعتين من الغواصة

الحطام الذي تم العثور عليه أثناء البحث عن الغواصة المفقودة اليوم الخميس هو "إطار هبوطها وغطاء خلفي منها" بحسب ما قال صديق لاثنين من ركابها الخمسة، هو الأميركي David Mearns المقيم في لندن، ورئيس مجموعة تضم في WhatsApp ناشطين في نادي The Explorers Club المعروف منذ تأسيسه في 1904 بنيويورك كجمعية دولية متعددة التخصصات الاستكشافية.

وقال ميرنز أيضا: "مرة أخرى، هذه غواصة غير تقليدية، وهذا الغطاء الخلفي هو الطرف المدبب لها وإطار الهبوط هو الإطار الصغير الذي يبدو وكأنه جالس عليه" على حد ما قرأت "العربية.نت" تصريحه في موقع صحيفة "ديلي ميرور" اليوم.

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واعتبر ميرنز أن ما تم العثور عليه من حطام يؤكد أنه من الغواصة، بعد أن ورد عن خفر السواحل الأميركي أن غاطسا روبوتي الطراز، أو ROV اختصارا، اكتشف حطاما في منطقة البحث قرب "تايتنيك" الغريقة عند عمق 3.800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي.