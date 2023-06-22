شويغو: القوات الأوكرانية تعيد تجميع صفوفها

وسط تراجع هجومها المضاد نسبياً خلال الأيام الماضية، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية قلصت عملياتها على خط المواجهة.

وأوضح أن حدة الهجوم المضاد تراجعت قليلاً خلال الأيام الماضية، لكن كييف تعمل حاليا على إعادة تجميع صفوفها.

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تنفيذ أعمال هجومية

كما أضاف في تصريحات، اليوم الخميس، أن كييف لا يزال بإمكانها تنفيذ أعمال هجومية، وفق ما نقلت فرانس برس.

أتى إعلان الوزير الروسي بعدما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء، أن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية "أبطأ مما هو مرغوب فيه"، لكنه شدد في الوقت عينه على أن بلاده لن تخضع لأي ضغط من أجل تسريعه.

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تبنّي الانتصارات

في حين جزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجنود الأوكرانيين تكبدوا "خسائر كبيرة"، مؤكدا بأن هناك "جمودا" على الجبهات وسط فشل الهجوم المضاد.

فيما أكد العديد من المسؤولين الأوكرانيين أن قوات بلادهم حققت نتائج مهمة، واستعادت عدة قرى كانت محتلة من قبل الروس.

وبين هذا وذاك، يتوقع العديد من المراقبين ألا تكون المعارك سهلة على الطرفين، وأن تطول الحرب أكثر، في ظل انسداد أي أفق للحل أو احتمال استئناف المفاوضات بين الطرفين.