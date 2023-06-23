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من مناورات حزب الله (فرانس برس)

يدس عملاء ويستعمل المطار..حزب الله يتسلل للجيش اللبناني

دبي - العربية.نت
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بعد المناورات الأخيرة التي نفذّها عناصر تابعة لحزب الله اللبناني الشهر الماضي، أفادت مصادر غربية لـ "العربية/الحدث"، بأن الميليشيا تستغل بنى تحتية استخباراتية تابعة للجيش اللبناني من أجل تحقيق أهداف إرهابية وعسكرية.

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عملاء بالجيش

وأضافت أن الحزب جنّد عملاء له داخل المؤسسات الاستخباراتية اللبنانية الرسمية.

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وأوضحت المصادر أنه تسلل على مدار السنة الماضية لمعدات استخباراتية للجيش اللبناني عبر العميل "ح. م"، مؤكدة أن الميليشيا تستغل المساعدات الغربية المقدمة للقوات المسلحة أيضاً.

كما أشارت إلى أنها تستخدم رادارات مطار بيروت والبحرية اللبنانية دون علم قيادة الجيش.

استعراض قوات

يشار إلى أن حزب الله كان استعرض الشهر الماضي، بالصواريخ والرشاشة والدبابات قواته.

فقد نفذ المئات من عناصر الميليشيات حزب الله مناورات عسكرية واسعة في جنوب لبنان، بتدريبات عسكرية تحاكي هجوماً برياً، حاملين صواريخ على الأكتاف، فيما رفرفت إلى جانبهم أعلام حزب الله الصفراء.

ومنذ حرب تموز التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006، والتي كبدته خسائر بشرية ومادية فادحة، بات أغلب اللبنانيين يوجهون بشكل متزايد انتقادات لاذعة إلى الحزب الممول إيرانياً في البلاد الغارقة بأسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 3 سنوات.

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