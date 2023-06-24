خطأ وحيد يستحيل على بوتين غفرانه.. ارتكبه صديقه!

من صديق وحليف، تحول قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين إلى متمرد على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
فقد انقلبت العلاقة بين الرجلين بعد سنوات طويلة من التحالف إلى عداء.
تفجرت رسمياً وفي العلن، بتسمية بريغوجين بوتين بالاسم لأول مرة، اليوم السبت، حيث اعتبر في أحد فيديوهاته التي بثت على تليغرام أن سيد الكرملين أخطأ بوصف عناصر فاغنر بالخونة، وبدعوتهم للاستسلام، مؤكدا أنه لن يتراجع.
جاء ذلك بعدما وصف بوتين "طباخه" السابق كما كان يوصف بالخائن والمتمرد.
فيديو قديم يطفو
أخطاء لا يمكن لبوتين أن يغفرها، حسب ما أكد في إحدى مقابلاته القديمة.
إذ قال في مقابلة تلفزيونية قبل سنوات، أعاد العديد من مؤيدي الرئيس الروسي نشرها على مواقع التواصل، إنه يمكن أن يغفر لمن أساء إليه.
وحين بادره المحاور قائلاً: هل أنت قادر دوما على العفو والغفران؟
أجاب بوتين: ليس على كل شيء.
ليعود الصحافي ويسأل: ما هو الشيء الذي يصعب عليك غفرانه؟ فيرد سيد الكرملين باختصار: "الخيانة"!
فرجل المخابرات الروسية السابق، صارم في هذه المسألة.
وقد تعهد الرئيس الروسي اليوم أيضا بمحاسبة "الخونة" من مجموعة فاغنر، بعد أن هدد قائدها بالإطاحة بقادة الجيش الروسي.
فيما ادعى رسميا جهاز الأمن الفيدرالي جنائيا على بريغوجين، مطالباً عناصر فاغنر باعتقال قائدهم والانضمام للقوات الروسية.
-
أشعل بجسده النيران.. طبق دش يقتل عريساً في مصرفي واقعة تفطر القلوب، لقي عريس مصرعه حرقاً في منطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بأبشع الطرق.فالشاب الذي تزوج قبل 7 أيام، لم تكتمل سعادته، حيث توفي ... مصر
-
محاطاً بالمدرعات.. شاهد عاملاً ينهمك في تنظيف شوارع روستوفوسط حالة الاستنفار التي تعيشها روسيا نتيجة إعلان قائد مجموعة فاغنر العسكرية التمرد على قيادة الجيش الروسي، لفت عامل نظافة الأنظار وأصبح حديث البلاد، ... العرب والعالم
-
فيديو مرعب يُظهر تأثير انفجار أعماق البحار على جسم الإنسانبعد الإعلان عن انبجار الغواصة "تيتان" يستمر الجدل حول أسباب حدوث هذه الكارثة التي أودت بحياة خمسة أشخاص وشغلت الرأي العام والمختصين في عالم اكتشاف ... الأخيرة