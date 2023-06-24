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الطائرة

شاهد.. سقوط طائرة سوخوي روسية بنيران فاغنر

دبي - العربية.نت
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نشر قائد فاغنر يفغيني بريغوجين مقطع فيديو على قناته في "تيلغرام"، متحدثاً عن أن عدداَ من قواته أصبحوا بالقرب من مدينة فورونيج.

وأضاف بريغوجين أن قواته أسقطت الطائرة من طراز سوخوي 35، خلال محاولتها مهاجمة فرقة مشاة تابعة له في فورونيج.

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وكان بريغوجين قد أعلن في رسالة صوتيّة صباح اليوم السبت "إسقاط مروحيّة فتحت النار على رتل مدنيّ وأسقطتها وحدات فاغنر"، من دون أن يُحدّد مكان الواقعة.

بريغوجين يعلن العصيان

يذكر أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أعلن الانتفاض على القيادة العسكرية الروسية، قد تعهد اليوم السبت أن "يذهب حتى النهاية" وأن "يدمّر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية على تلغرام "نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد إعلانه أن قواته "اجتازت (...) حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. ويؤكد بريغوجين أن لديه 25 ألف مقاتل.

وأكد بريغوجين أنه "دخل إلى روستوف"، وهي مدينة في جنوب روسيا غير بعيدة عن أوكرانيا.

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