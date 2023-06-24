الفنتانيل يغزو أميركا.. 4 شركات صينية زودت أبناء بارون المخدرات الأشهر

في سابقة تحصل للمرة الأولى في عالم ملاحقة جهات صينية في مجال "المخدرات القاتلة"، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جنائية لأربع شركات صينية لتصنيع الكيماويات وثمانية أفراد بسبب مزاعم الاتجار غير المشروع بالمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة مخدر الفنتانيل.

فقد اتهمت تلك الشركات الصينية ببيع مواد كيميائية لعصابة سينالوا في المكسيك، بما في ذلك ثلاثة أبناء لزعيمها السابق خواكين "إل تشابو" غوزمان، المسجونين الآن في سجن بالولايات المتحدة.

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فقد أعلن المدعي العام الأميركي، ميريك جارلاند، أمس الجمعة أن هذه الشركات وموظفوها تآمروا عن علم لتصنيع الفنتانيل القاتل لتوزيعه في الولايات المتحدة.

وأوضح أن واحدة فقط من هذه الشركات الكيميائية التي تتخذ من الصين مقراً لها شحنت أكثر من 200 كيلوغرام من المواد الكيميائية الأولية المرتبطة بالفنتانيل إلى الولايات المتحدة لغرض تصنيع 50 كيلوغراماً من المخدر، وهي كمية يمكن أن تحتوي على جرعات مميتة كافية من الفنتانيل لقتل 25 مليون أميركي.

بدورها، قالت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، المسؤولة رقم الثانية في الوزارة، إن القضايا "تفتح آفاقاً جديدة من خلال مهاجمة سلسلة توريد الفنتانيل".

وأضافت أن "الفنتانيل يشكل تهديداً فردياً، ليس فقط لأن الجرعات الصغيرة يمكن أن تكون قاتلة، ولكن لأن الفنتانيل لا يوجد في الطبيعة، مشيرة إلى "أنه من صنع الإنسان بالكامل".

كمين فيدرالي

وفي المنطقة الجنوبية من مانهاتن، أعلن المدعون الفيدراليون عن كشف لائحة اتهام ضد شركة الكيماويات Hubei Amarvel Biotech ومقرها الصين، جنباً إلى جنب مع مديريها التنفيذيين.

وقالت السلطات إن مصادر إدارة مكافحة المخدرات السرية (DEA) التي تتظاهر بأنها مصنّعة للفنتانيل اجتمعت مع مديرين تنفيذيين من الشركة في وقت سابق من هذا العام ووافقت على شراء 210 كيلوغرامات من الفنتانيل مقابل الدفع بالعملة المشفرة.

وقبض على عليهما من قبل الوكلاء الفيدراليين من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في 8 يونيو/حزيران وأمروا باحتجازهم من قبل قاضي الصلح الفيدرالي في هونولولو، بهاواي، في 9 يونيو حتى يمكن نقلهم إلى مدينة نيويورك للمثول أمام القاضي الذي يتعامل مع قضية.

في غضون ذلك، أعلن ممثلو الادعاء في المقاطعة الشرقية لنيويورك، عن لائحتي اتهام أخرين ضد ثلاث شركات وأفراد صينيين آخرين، متهمين إياهم بالتآمر لتصنيع وتوزيع الفنتانيل في الولايات المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة اتهامات على شركات صينية بتهمة تهريب المواد الكيماوية الأولية للفنتانيل داخل الولايات المتحدة، بدلاً من شحنها إلى المكسيك، منشأ معظم الفنتانيل الموجود في البلاد.

ما هو الفنتانيل؟

يذكر أن الفنتانيل يعتبر مادة أفيونية اصطناعية قوية تشبه المورفين، لكنها أقوى بنسبة 50 إلى 100 مرة، ويصرف كدواء بوصفة طبية، مثل المورفين، للمرضى الذين يعانون من آلام شديدة لا تحتمل، خاصة بعد الجراحة. كذلك يستخدم أحيانًا لعلاج المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة حادة. إلا أنه يستعمل أيضاً كمخدر بطرق غير شرعية، وهنا خطورته.

ويشكل مع غيره من المواد المخدرة الأفيونية الشبيهة السبب الأول للوفيات في الولايات المتحدة.