مواجهات بين فاغنر والجيش الروسي.. والميليشيات تتقدم جنوباً

بعد إعلان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، بقيادة يفغيني بريغوجين، العصيان والتمرد، اتسعت دائرة المواجهات مع الجيش الروسي جنوب روسيا، اليوم السبت.

فقد شهد محيط مدينة روستوف القريبة من حدود أوكرانيا، والتي دخلتها بوقت سابق اليوم قوات فاغنر وسيطرت على القيادات العسكرية فيها، تبادلاً لإطلاق النار بين الطرفين.

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وأظهرت صور توجه وحدات من قوات "أحمد" الشيشانية باتجاه روستوف لمواجهة قوات فاغنر.

فيما أعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين عبور قواته مدينة فورونيج القريبة وتوجهها إلى ليبيتسك، ما ينذر بتوسع دائرة المواجهات.

ما دفع السلطات في منطقة ليبيتسك إلى الطلب من السكان البقاء داخل منازلهم لأسباب أمنية.





قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين في روستوف (رويترز) قوات فاغنر في روستوف (رويترز) قوات فاغنر في روستوف (رويترز)

في حين أظهرت صور من المكان، مروحية روسية تستهدف مواقع لفاغنر في فورونيج.

يأتي ذلك فيما اندلع حريق ضخم في مصفاة نفط بمدينة فورونيج، حيث أظهرت مقاطع مصورة سحب دخان ترتفع في سماء المدينة.

حريق ضخم

وكان حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، أعلن أن رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق نشب في إحدى خزانات الوقود بمصفاة نفط في المقاطعة. وقال عبر قناته على "تليغرام": "في فورونيج، يتم إطفاء خزان وقود محترق في مصفاة للنفط في شارع ديميتروف، ويعمل أكثر من 100 من رجال الإطفاء و30 قطعة من المعدات في المكان، ووفقا للبيانات الأولية، لا يوجد ضحايا"، بحسب وكالة "تاس".

وفي وقت سابق السبت، أكد بريغوجين أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في روستوف، التي تشكل مركزا أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها المطار. وقال في مقطع فيديو نشر على تليغرام إن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

وعقب تصريحاته، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع في روستوف "صعب بسبب التمرد".

أهمية روستوف

إلى ذلك أظهرت لقطات بثتها قنوات مقرها "روستوف أون دون" مسلحين يرتدون الزي العسكري يمشطون مقر الشرطة الإقليمية في المدينة على الأقدام، فيما تمركزت دبابات خارج مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

يشار إلى أن مدينة روستوف تعد ذات أهمية استراتيجية للقوات الروسية باعتبارها إحدى خطوط الإمداد المتوجهة إلى أوكرانيا لقربها من الحدود.

أتت كل تلك التطورات الميدانية بعدما أعلن مساء أمس قائد فاغنر التمرد العسكري، متعهدا بعدم التراجع.