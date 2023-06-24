47 مليون دولار بمقر فاغنر في سان بطرسبرغ.. وبريغوجين "للرواتب"

شاحنة مغلقة معبأة بصناديق محشوة بمليارات الروبلات، مركونة قرب مكتب مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين في مدينة سان بطرسبرغ وقعت بين أيدي السلطات الروسية.

فيما أفيد بأن الصناديق تحتوي على 4 مليارات روبل، أي حوالي 47 مليون دولار.

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صناديق من الشاحنة

وأظهرت مقاطع مصورة الشاحنة قرب فندق Trezzini في المدينة، فيما رجال الأمن ينقلون الصناديق من الشاحنة، قبل تسليمها للقضاء، بحسب صحيفة "فانتانكا" المحلية.

وكانت الشاحنة مركونة لمدة طويلة وأثارت الشبهات حولها وشكوك الأمن باحتمال تفخيخها، ليتبين لاحقا أنها معبأة بالأموال، بحسب وسائل إعلام روسية.

47 مليون دولار بمقر فاغنر في سان بطرسبرغ

"رواتب ونفقات"

في المقابل، قال بريغوجين إن صناديق النقود التي عثر عليها جهاز الأمن في سيارات بالقرب من مكتبه في سان بطرسبرغ كانت مخصصة لتغطية الرواتب والنفقات الأخرى لمقاتلي فاغنر.

أتت تلك التطورات، بعدما شهدت العلاقة بين بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصعيدا خطيرا، إثر دعوة الأول عناصر الجيش للتمرد.

فيما تعهد بوتين بمحاسبة "الخونة" من مجموعة فاغنر، بعد أن هدد قائدها بالإطاحة بقادة الجيش الروسي.

ليرد قائد "فاغنر" مؤكدا أن الرئيس الروسي أخطأ باتهامه بالخيانة، واعداً برئيس جديد للبلاد قريباً. وبث سلسلة من الرسائل من ليل الجمعة إلى السبت قال فيها إنه دخل مع قواته إلى مدينة روستوف بجنوب روسيا، مؤكداً سيطرته على مواقع عسكرية فيها.