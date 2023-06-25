رغم تمرد فاغنر.. بوتين: العملية العسكرية بأوكرانيا أولويتي القصوى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتلفزيون الرسمي في بلاده، اليوم الأحد، إنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مضيفاً أن بلاده لا تزال واثقة من نجاح خططها المتعلقة "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، مضيفاً أنه يعطي أولوية قصوى للعملية العسكرية.

وشدد بوتين على أن زيادة حجم إنتاج الأسلحة لتلبية متطلبات الصراع في أوكرانيا يجب ألا ثؤثر على الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين الروس. وأذاع التلفزيون الرسمي هذه التعليقات التي أدلى بها بوتين في مقابلة مع المراسل لدى الكرملين، بافل زاروبين. ومن المقرر إذاعة المقابلة كاملة في وقت لاحق، اليوم الأحد.

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التصريحات تأتي بعد ساعات من انسحاب مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الشديدة التسلح من مدينة روستوف في جنوب روسيا الليلة الماضية، بعد أن أوقفت زحفها نحو العاصمة الروسية موسكو بموجب اتفاق - برعاية بيلاروسيا - وضع حداً لتمرد داخلي لم يسبق له مثيل، في تحدٍ لقبضة الرئيس بوتين على السلطة.





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وشدد الرئيس الروسي على أهمية تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا مع التركيز على التنمية الاقتصادية والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين الروس.

وأوضح بوتين في المقابلة أن جدول أعماله يتضمن عقد اجتماعات ومحادثات هاتفية منتظمة ومناقشات حول القضايا المتعلقة بالإنتاج في المجمع الصناعي العسكري، وقال: "بالطبع، دائما ما نناقش مسائل الدعم المالي، كي يتم إنتاج الأسلحة والمعدات بالسرعة المناسبة وبالكمية المناسبة والجودة المناسبة وفي نفس الوقت حتى نتمكن من الوفاء بجميع التزاماتنا الاجتماعية تجاه البلد، وتجاه الناس، كي نتمكن من حل المشكلات الاجتماعية".

وشدد الرئيس الروسي: "هذا يتعلق (بالقطاع) الطبي، والبناء وبناء الطرق والتعليم كل ذلك ينبغي أن يكون في انسجام.. مع بعضه البعض، وجهودنا في مجال تعزيز القدرة الدفاعية لا ينبغي أن تكون على حساب الشيء الرئيسي، والشيء الرئيسي هو الأساس، والأساس هو الاقتصاد".

كما ذكر التلفزيون الرسمي الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن الروسي هذا الأسبوع.

ولم يذكر التقرير الذي أذاعته القناة الأولى الروسية ما إذا كان الاجتماع سيُعقد يوم الجمعة، كما هو معتاد أم في موعد سابق لذلك.