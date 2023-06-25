وزير الدفاع الأوكراني: ستحدث تغييرات جذرية في الحرب خلال العام الحالي

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، أنه ستحدث تغييرات جذرية في الحرب خلال العام الحالي.

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "أعتقد أن هذا العام سيتغير الوضع جذريا".

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ولم يقدم ريزنيكوف إجابة واضحة حول المدة التي سيستغرقها الصراع.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، تعليقا على المعلومات المتعلقة بالهجوم المضاد الأوكراني، إنها كانت "عملية تحضيرية".

وأضاف: "نحن نتفهم أن لدى القوات الروسية خطوط دفاع قوية للغاية، وخاصة حقول الألغام".

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن "المعارك الحالية نوع من العمليات التمهيدية وليست ضمن الهجوم المضاد الرئيسي لنا"، لافتاً إلى أن "هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا".

محاولة لاستغلال "الفوضى"

يأتي ذلك فيما كثفت القوات الأوكرانية -اليوم الأحد- هجماتها على الجبهة الشرقية في محاولة لاستغلال "الفوضى" التي أحدثتها أزمة تمرد قوات فاغنر في روسيا، في المقابل أعلن الجيش الروسي التصدي لمحاولة تقدم أوكرانية باتجاه باخموت.

وقال قائد عمليات منطقة شرق أوكرانيا، أولكسندر سيرسكي، إن القوات الأوكرانية تتحرك باتجاه باخموت، مشيرا إلى أنها نفذت هجمات وألحقت خسائر بالمعدات والآليات التابعة للقوات الروسية في الجبهة الشرقية.

وأضاف سيرسكي أن لواء المدفعية الـ45 وسلاح الجو نفذا هجمات مُحكمة في اتجاه مقاطعة لوغانسك، حسب تعبيره.

ونشرت القوات الأوكرانية مقاطع فيديو قالت إنها لاستهداف آليات روسية بالمدفعية والمسيرات الانتحارية في محيط باخموت.

يأتي ذلك بعد إعلان نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقدم قوات بلادها في هجوم متزامن باتجاه 6 بلدات شمال باخموت وجنوبها.

وبشأن باخموت أيضا، قال قائد اللواء الثالث في الجيش الأوكراني، أندريه بيليتسكي، إن قوات بلاده نفذت ما وصفها بعمليات تطهير في الضفة الغربية لقناة "سيفرسكي دونيتس- دونباس"، الواقعة جنوب باخموت.

وأضاف "هزم مقاتلونا الكتيبة الثالثة التابعة للواء بندقية آلية للحرس 57 في الاتحاد الروسي"، مؤكدا أنه تم القضاء على 30 مقاتلا روسيا وجرح 50، إضافة إلى أسر عشرات منهم، كما تم تدمير آلياتهم العسكرية.

على الجانب الروسي، قال المتحدث باسم قوات الجنوب الروسية، فاديم أستافييف، إن القوات الروسية صدّت هجمات أوكرانية نفّذتها 10 وحدات من المركبات المدرّعة في اتجاه باخموت.

وأضاف أستافييف أن قواته تصدت لـ4 هجمات في محيط باخموت، ودمّرت وحدة مشاة عند محور "مارينكا"، جنوب دونيتسك.

وفي مقاطعة خاركيف، قال المتحدث باسم قوات الغرب الروسية سيرغي زيبينسكي إن قواته وجهت 11 ضربة صاروخية لمناطق تمركز لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، بمقاطعة خاركيف.