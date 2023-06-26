إسرائيل توافق على إنشاء 5000 منزل جديد في المستوطنات
هذه الخطوة تهدد بتفاقم العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين إسرائيل والولايات المتحدة
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على خطط لبناء آلاف المنازل الجديدة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة هددت بتفاقم العلاقات المتوترة بشكل متزايد مع الولايات المتحدة.
يتحدى القرار الانتقادات الأميركية المتزايدة لسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما يزيد التوتر مع الفلسطينيين في وقت يتصاعد فيه التوتر في الأراضي المحتلة.
وقالت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على بناء المستوطنات وافقت على أكثر من 5000 منزل جديد في المستوطنات. وهذه الوحدات في مراحل مختلفة من التخطيط، ولم يتضح على الفور متى سيبدأ البناء.
ويعتبر المجتمع الدولي، إلى جانب الفلسطينيين، بناء المستوطنات غير قانوني أو غير شرعي ويشكل عقبة أمام السلام. ويعيش الآن أكثر من 700 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية – وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل عام 1967.
ويهيمن على الحكومة الإسرائيلية، التي تولت السلطة في أواخر ديسمبر، سياسيون متدينون وقوميون تربطهم علاقات وثيقة بحركة الاستيطان.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن صريحة بشكل متزايد في انتقادها لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، ودعت إسرائيل مراراً وتكراراً إلى وقف البناء. وعلى الرغم من الانتقادات، لم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات تذكر ضد حليفها المقرب.
-
هكذا بدت مكة المكرمة خلال موسم الحجتحت وسم #أذن_بالناس ، الذي استعرضت فيه وزارة الحج والعمرة السعودية، مجموعة من المشاهد والصور من المسجد الحرام والمشاعر المقدّسة، رصدت ملامح خلابة من ... السعودية
-
"ذاخر للتطوير": قطاعات الضيافة والعقارات تسجّل أداء قوياً في موسم الحجالعبودي: نسبة إشغال الفنادق في مكة المكرمة بلغت 100% هذا العام سياحة وسفر
-
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في قطاع الطاقة تسجّل رقماً قياسياً في 2022دراسة: الوقود الأحفوري شكّل 82% من الطاقة المستهلكة رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة طاقة