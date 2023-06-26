بعد اتصاله ببايدن.. زيلينسكي: أحداث روسيا كشفت ضعف حكم بوتين
البيت الأبيض: بايدن بحث مع زيلينسكي الهجوم المضاد والدعم الأميركي غير المحدود لأوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي جو بايدن مسار الأعمال القتالية في الحرب الأوكرانية الروسية، وكذلك التطورات الأخيرة في روسيا.
ولفت زيلينسكي الى أن الأحداث التي وقعت في روسيا السبت كشفت ضعف حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أنه ناقش هذه الاضطرابات مع بايدن.
ودعا زيلينسكي في بيان إلى ممارسة ضغط عالمي على روسيا، وأضاف عبر تويتر أنه ناقش أيضا مع بايدن التوسع في التعاون الدفاعي والتركيز على الأسلحة طويلة المدى، مؤكدا أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني.
وأشار إلى أنهما بحثا كذلك موقف البلدين قبل القمة القادمة لحلف شمال الأطلسي.
وفي وقت لاحق، قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أكد لنظيره الأوكراني دعم واشنطن لكييف بما في ذلك من خلال استمرار المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وأضاف بيان البيت الأبيض أن الرئيسين بحثا الهجوم المضاد للجيش الأوكراني ضد القوات الروسية.
,كان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد قال في وقت سابق اليوم إنه ناقش مع نظيره الأميركي لويد أوستن هاتفيا الأحداث الأخيرة في روسيا واتفقا على أن السلطات الروسية "ضعيفة".
وأعلن مؤسس مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين أمس العصيان المسلح ضد الجيش الروسي، متهما الجيش بقصف معسكرات لمقاتلي (فاغنر) في أوكرانيا، قبل أن يوافق بريغوجين على وقف تمرده بعد وساطة من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.
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