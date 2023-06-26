اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Wagner mercenary chief Yevgeny Prigozhin leaves the headquarters of the Southern Military District amid the group's pullout from the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Alexander Ermochenko
بريغوجين عند انسحاب قواته من مدينة روستوف
تمرد في روسيا

رغم وعود الكرملين.. قائد فاغنر لا يزال خاضعاً للتحقيق

يفغيني بريغوجين لا يزال خاضعاً لتحقيق جنائي بتهمة "التمرد المسلح" رغم إعلان الكرملين اتفاقاً ينص على إسقاط الملاحقات في حقه

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت وكالات الأنباء الروسية اليوم الاثنين، أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال خاضعاً لتحقيق جنائي بسبب تمرده خلال عطلة نهاية الأسبوع رغم إعلان الكرملين اتفاقاً ينص على إسقاط الملاحقات في حقه.

وقال مصدر في النيابة العامة الروسية أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية الرئيسية الثلاث: "القضية لم تطوَ والتحقيق متواصل".

مادة اعلانية

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم عن مصدر لم تكشفه أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي لا يزال يجري تحقيقات حول بريغوجن بتهمة تدبير تمرد مسلح. وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصدرها أن الوقت لم يكن يسمح بتغيير وضع الدعوى.

قوات فاغنر في روستوف يوم السبت
قوات فاغنر في روستوف يوم السبت
أنصار بوتين يستغربون كيف زحف مرتزقة بسهولة إلى موسكو الأخيرة تمرد في روسيا أنصار بوتين يستغربون كيف زحف مرتزقة بسهولة إلى موسكو

وفتحت دعوى جنائية ضد بريغوجن في 23 يونيو بعدما أعلن خروج مقاتلي مجموعته العسكرية في "مسيرة من أجل العدالة" ضد القادة العسكريين الذين وصفهم بأنهم جبناء ويقوضون المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وكان الكرملين أفاد مساء السبت أن بريغوجين الذي يطاله تحقيق بشبهة "الدعوة إلى تمرد مسلح" قد ينتقل إلى بيلاروسيا من دون أن يلاحق قضائياً بعد انتهاء التمرد الذي استمر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ستسقط التهم الجنائية عن المتمردين مقابل عودتهم إلى المعسكرات.

يذكر أن عقوبة "التمرد المسلح" الذي يتهم بروغوجين بارتكابها هي السجن من 12 إلى 20 عاماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية تعتمد مشاريع نوعية لتنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة السعودية تعتمد مشاريع نوعية لتنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط