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Sukhoi Su-27 jet fighters of the Russkiye Vityazi (Russian Knights) aerobatic team perform during the MAKS International Aviation and Space Salon in Zhukovsky outside Moscow, Russia, August 30, 2015. (Reuters)
مقاتلات روسية من طراز سو-27
روسيا و بوتين

روسيا تعترض طائرتين مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود

مقاتلتان من طراز "سو-27" اعترضتا طائرة استطلاع من طراز "آر.سي-135" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعتين لسلاح الجو البريطاني

العربية.نت
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أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها أرسلت طائرتَين حربيتين لاعتراض مقاتلتين بريطانيتين اقتربتا من حدودها فوق البحر الأسود، وفق قولها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "مع اقتراب الطائرتين المقاتلتين الروسيتين، استدارت الطائرتان الأجنبيتان وابتعدتا عن الحدود الروسية".

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلتين هما من طراز "سو-27"، وقد اعترضتا طائرة استطلاع من طراز "آر.سي-135"، ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعتين لسلاح الجو البريطاني.

وأضافت الوزارة "عادت الطائرتان الروسيتان بسلامة إلى مطارهما الأصلي. لم يحصل أي انتهاك للحدود الروسية".

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وازداد هذا النوع من الحوادث بين طائرات روسية وأخرى غربية في الأشهر الأخيرة فوق البحر الأسود، وكذلك فوق بحر البلطيق، على خلفية النزاع في أوكرانيا.

نهاية مايو، أعلنت موسكو اعتراض أربع قاذفات استراتيجية أميركية فوق بحر البلطيق في حادثين مختلفين في غضون أسبوع.

وأُرسلت أيضاً طائرات روسية لاعتراض طائرات فرنسية وألمانية وبولندية.

في أبريل، توجهت طائرتان حربيتان روسيتان لاعتراض مسيرة أميركية من طراز "ريبر إم كيو-9" في البحر الأسود تحطمت على الإثر في البحر. وسبب الحادث توترًا بين واشنطن وموسكو.

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