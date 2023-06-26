اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مسيرات تندد بأميركا - رويترز
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تنظم مسيرات تندد بأميركا وتحذر من حرب نووية

أشخاص حملوا لافتات كُتب عليها "البر الرئيسي الأميركي بأكمله في مرمى نيراننا"

سيول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية نظمت مسيرات حاشدة في بيونجيانج حيث ردد الناس شعارات تعهدوا فيها "بحرب انتقامية" لتدمير الولايات المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاندلاع الحرب الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن حوالي 120 ألف عامل وطالب شاركوا في التجمعات التي نُظمت في أنحاء العاصمة أمس الأحد.

كوريا الشمالية تنظم مسيرات تندد بأميركا - رويترز
كوريا الشمالية تنظم مسيرات تندد بأميركا - رويترز
مادة اعلانية

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية استادا مزدحما بأشخاص يحملون لافتات كُتب عليها "البر الرئيسي الأميركي بأكمله في مرمى نيراننا" و"الولايات المتحدة الاستعمارية هي مدمرة السلام".

جاء إحياء الذكرى أمس الأحد وسط مخاوف من أن تقوم بيونغ يانغ قريبا بإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري لتعزيز مراقبة الأنشطة العسكرية الأميركية بعد أن انتهت محاولتها الأولى بالفشل في 31 مايو أيار.

كوريا الشمالية تنظم مسيرات تندد بأميركا - رويترز
كوريا الشمالية تنظم مسيرات تندد بأميركا - رويترز

وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية تمتلك الآن "أقوى سلاح مطلق لمعاقبة المستعمرين الأمريكيين" و"المنتقمون على هذه الأرض يتقدون بعزيمة لا تقهر للانتقام من العدو".

وتقوم كوريا الشمالية المسلحة نوويا باختبار أسلحة مختلفة بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، مما أدى إلى تصعيد التوتر مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لها.

ماذا فعلت كوريا الشمالية بالمسؤولين عن فشل إطلاق قمر صناعي؟ العرب والعالم ماذا فعلت كوريا الشمالية بالمسؤولين عن فشل إطلاق قمر صناعي؟

وقالت كوريا الشمالية في تقرير منفصل لوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة "تبذل جهودا يائسة لإشعال حرب نووية" متهمة واشنطن بإرسال أصول استراتيجية إلى المنطقة.

ولا تزال كوريا الشمالية والجنوبية من الناحية الفنية في حالة حرب لأن الصراع الذي اندلع بين عامي 1950 و1953 انتهى بهدنة وليس بمعاهدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل دراسة عن إدارة الحشود في الحج باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل دراسة عن إدارة الحشود في الحج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط