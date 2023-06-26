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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول ظهور له بعد تمرد فاغنر
الرئيس الروسي بوتين
تمرد في روسيا

فيديو نشره الكرملين.. أول ظهور لبوتين بعد انتهاء تمرد فاغنر

الرئيس الروسي ألقى كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم "مهندسو المستقبل"

العربية.نت، فرانس برس
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ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مقطع فيديو نشره الكرملين، لأول مرة بعد انتهاء تمرد فاغنر.

وألقى بوتين كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم "مهندسو المستقبل"، حيث أشاد بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".

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الرئيس الروسي كان أكد، من خلال التلفزيون الرسمي في بلاده، أمس الأحد، أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مضيفاً أن بلاده لا تزال واثقة من نجاح خططها المتعلقة "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، مضيفاً أنه يعطي أولوية قصوى للعملية العسكرية.

ولم يعلق علنا على الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في وقت متأخر يوم السبت، والذي يبدو أنه نزع فتيل الأزمة وجنب البلاد إراقة دماء محتملة من خلال السماح لمقاتلي فاغنر بالعودة إلى قواعدهم وانتقال زعيمهم يفغيني بريغوجين إلى روسيا البيضاء.

وشدد بوتين على أن زيادة حجم إنتاج الأسلحة لتلبية متطلبات الصراع في أوكرانيا يجب ألا ثؤثر على الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين الروس. وأذاع التلفزيون الرسمي هذه التعليقات التي أدلى بها بوتين في مقابلة مع المراسل لدى الكرملين، بافل زاروبين.

وأتت تصريحات أمس بعد ساعات من انسحاب مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الشديدة التسلح من مدينة روستوف في جنوب روسيا الليلة الماضية، بعد أن أوقفت زحفها نحو العاصمة الروسية موسكو بموجب اتفاق - برعاية بيلاروسيا - وضع حداً لتمرد داخلي لم يسبق له مثيل، في تحدٍ لقبضة الرئيس بوتين على السلطة.

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وشدد بوتين على أهمية تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا مع التركيز على التنمية الاقتصادية والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين الروس.

وأوضح في المقابلة أن جدول أعماله يتضمن عقد اجتماعات ومحادثات هاتفية منتظمة ومناقشات حول القضايا المتعلقة بالإنتاج في المجمع الصناعي العسكري، وقال: "بالطبع، دائما ما نناقش مسائل الدعم المالي كي يتم إنتاج الأسلحة والمعدات بالسرعة المناسبة وبالكمية المناسبة والجودة المناسبة وفي نفس الوقت حتى نتمكن من الوفاء بجميع التزاماتنا الاجتماعية تجاه البلد، وتجاه الناس، كي نتمكن من حل المشكلات الاجتماعية".

كما ذكر التلفزيون الرسمي الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن الروسي هذا الأسبوع. ولم يذكر التقرير الذي أذاعته القناة الأولى الروسية ما إذا كان الاجتماع سيُعقد يوم الجمعة، كما هو معتاد أم في موعد سابق لذلك.

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