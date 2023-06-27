البرهان يدعو كل من يستطيع حمل السلاح لمواجهة التمرد.. ويعلن هدنة

في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على أن بلاده تتعرض لمؤامرة تستهدف تمزيق نسيجها.

وطالب قائد الجيش السوداني كل من هو قادر على حمل السلاح بالذهاب إلى أقرب وحدة عسكرية.

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انتهاكات ترقى لجرائم حرب

كما دعا الثلاثاء، شباب السودان للانضمام إلى الجيش لمواجهة الدعم السريع.

وأضاف أن هناك من استعان بالمرتزقة لتنفيذ جرائم ضد السودانيين، في إشارة منه إلى قوات الدعم السريع.

ورأى أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، قد حاول اختطاف البلاد لمصالحه الشخصية، مهدداً إياه قائلاً: "لن يحدث ذلك".

كلمة البرهان

كذلك اتهم قوت الدعم السريع بارتكاب انتهاكات عدة ترقى لجرائم حرب مستشهداً بما حدث بدارفور، مشددا على أن قواته تعمل على مواجهة وتدمير مجموعات التمرد التابعة لحميدتي، وفق قوله.

وأعلن قائد الجيش السوداني عن وقف لإطلاق النار في أول أيام عيد الأضحى.

هدنة لا تصمد

يشار إلى أن قائد الدعم السريع كان أعلن في وقت متأخر مساء الاثنين هدنة من طرف واحد، اليوم وغداً بمناسبة عيد الأضحى، بعدما تأجلت المفاوضات التي انطلقت بين الجانبين، منذ مايو الماضي، في جدة، بوساطة أميركية سعودية.

حميدتي يعلن عن هدنة من طرف واحد في السودان لمدة يومين

ومنذ اندلاع الصراع بيفي منتصف أبريل الماضي، أعلن عن عشرات الهدن، إلا أن جميعها لم تصمد، وكانت تخترق في الساعات الأولى لسريانها.

فيما تسببت الحرب في أزمة إنسانية كبيرة أدت إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، عبر نحو 600 ألف منهم الحدود إلى البلدان المجاورة. وتوجه معظمهم شمالا إلى مصر أو غربا إلى تشاد حيث التمس اللاجئون ملاذا آمنا من الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، أو الهجمات عرقية الدوافع في منطقة دارفور.