روسيا و أوكرانيا
زيلينسكي: نحقق تقدماً في جميع قطاعات خط المواجهة
الرئيس الأوكراني: الأحداث التي وقعت في روسيا كشفت ضعف حكم بوتين
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن جيش بلاده حقق تقدما يوم الاثنين في جميع قطاعات خط المواجهة، وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور الذي ألقاه من قطار بعد زيارته لمواقع على الخطوط الأمامية "اليوم في جميع القطاعات، حقق جنودنا تقدما.. إنه يوم سعيد".
ولفت زيلينسكي في وقت سابق إلى أن الأحداث التي وقعت في روسيا كشفت ضعف حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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ودعا زيلينسكي في بيان إلى ممارسة ضغط عالمي على روسيا.
وكان مؤسس مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أعلن العصيان المسلح ضد الجيش الروسي، متهماً الجيش بقصف معسكرات لمقاتلي (فاغنر) في أوكرانيا، قبل أن يوافق بريغوجين على وقف تمرده بعد وساطة من رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو.
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