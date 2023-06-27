تصعيد غير مسبوق من تايوان: سندمر سفن الصين إذا اقتربت منّا

في تصعيد غير مسبوق، أكد الجيش التايواني، اليوم الثلاثاء، أنه سيهاجم السفن والطائرات الحربية الصينية في عمل دفاعي، إذا تم رصدها داخل المياه الإقليمية لتايوان البالغ 12 ميلاً بحرياً.

فقد حذر نائب رئيس الأركان التايواني الجنرال لين وينهوانغ من أن القوات المسلحة التايوانية ستدمر طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي الصيني إذا دخلت منطقة 12 ميلاً (حوالي 22.2 كم) بالقرب من الجزيرة.

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وقال الجنرال التايواني إن هذه المنطقة تعتبرها تايبيه مياهها الإقليمية ومجالها الجوي ولا يمكن القبول بانتهاكها، وفق ما نقل موقع "focustaiwan".

جاء التعليق بعد أن شوهدت طائرات حربية صينية تحلق بالقرب من المجال الجوي تحت سيطرة تايبيه يوم السبت للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وفقا لوزارة الدفاع الوطني، تم رصد 19 طائرة حربية صينية حول تايوان ابتداء من الساعة السادسة مساء. ومن الجمعة إلى 6 صباحاً، السبت، بما في ذلك عدد غير محدد من الطائرات المقاتلة J-10 و J-16

ومن بين الـ 19 طائرة، اخترقت ثمانية منها خط الوسط لمضيق تايوان واقتربوا من الحدود الخارجية للمنطقة المتاخمة، والتي تبعد 24 ميلاً بحرياً (44.4 كيلومتراً) من شاطئ تايوان.

8 PLA aircraft and 6 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/ei0YLlENX2 — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) June 27, 2023

وعلى الرغم من أن الجيش الصيني قد أرسل بشكل متكرر طائرات وسفناً بالقرب من تايوان وحلقت فوق خط الوسط، إلا أنه نادراً ما يرسلها بالقرب من منطقة تايبيه المجاورة، والتي تبعد حوالي 44 ميلاً بحرياً عن خط الوسط.

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك عندما تم رصد ثماني طائرات حربية للجيش الصيني تقترب من المنطقة المتاخمة على بعد 24 ميلاً بحرياً من الساحل التايواني في ديسمبر 2022 ويناير 2023.

تدهور العلاقات

يذكر أن العلاقات بين بكين وتايبيه تدهورت في السنوات الأخيرة، وكثّفت بكين توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية (أديز) في الجزيرة.

وعادة ما تكون عمليات عبور الخط الأوسط أقل تكرارا من عمليات التوغل في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية، المنطقة الواسعة والمطلوب من كل طائرة أجنبية تحلق في داخلها التعريف عن نفسها للسلطات الجوية المحلية لأسباب تتعلق بالأمن القومي تحت طائلة اعتبارها استفزازية.

وفي مطلع حزيران/يونيو، دخلت أكثر من 30 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال ست ساعات.

ولم يكن هذا التوغل الصيني الأكبر في هذه المنطقة التايوانية هذا العام، فقد دخلتها 45 طائرة صينية في 9 نيسان/أبريل.