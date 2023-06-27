اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سفن حربية صينية تعبر مياه تايوان الإقليمية (رويترز)
سفن حربية صينية تعبر مياه تايوان الإقليمية (رويترز)

تصعيد غير مسبوق من تايوان: سندمر سفن الصين إذا اقتربت منّا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في تصعيد غير مسبوق، أكد الجيش التايواني، اليوم الثلاثاء، أنه سيهاجم السفن والطائرات الحربية الصينية في عمل دفاعي، إذا تم رصدها داخل المياه الإقليمية لتايوان البالغ 12 ميلاً بحرياً.

فقد حذر نائب رئيس الأركان التايواني الجنرال لين وينهوانغ من أن القوات المسلحة التايوانية ستدمر طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي الصيني إذا دخلت منطقة 12 ميلاً (حوالي 22.2 كم) بالقرب من الجزيرة.

شولتس: حذرت الصين من تغيير الوضع القائم في تايوان بالقوة العرب والعالم شولتس: حذرت الصين من تغيير الوضع القائم في تايوان بالقوة
مادة اعلانية

وقال الجنرال التايواني إن هذه المنطقة تعتبرها تايبيه مياهها الإقليمية ومجالها الجوي ولا يمكن القبول بانتهاكها، وفق ما نقل موقع "focustaiwan".

جاء التعليق بعد أن شوهدت طائرات حربية صينية تحلق بالقرب من المجال الجوي تحت سيطرة تايبيه يوم السبت للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وفقا لوزارة الدفاع الوطني، تم رصد 19 طائرة حربية صينية حول تايوان ابتداء من الساعة السادسة مساء. ومن الجمعة إلى 6 صباحاً، السبت، بما في ذلك عدد غير محدد من الطائرات المقاتلة J-10 و J-16

ومن بين الـ 19 طائرة، اخترقت ثمانية منها خط الوسط لمضيق تايوان واقتربوا من الحدود الخارجية للمنطقة المتاخمة، والتي تبعد 24 ميلاً بحرياً (44.4 كيلومتراً) من شاطئ تايوان.

وعلى الرغم من أن الجيش الصيني قد أرسل بشكل متكرر طائرات وسفناً بالقرب من تايوان وحلقت فوق خط الوسط، إلا أنه نادراً ما يرسلها بالقرب من منطقة تايبيه المجاورة، والتي تبعد حوالي 44 ميلاً بحرياً عن خط الوسط.

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك عندما تم رصد ثماني طائرات حربية للجيش الصيني تقترب من المنطقة المتاخمة على بعد 24 ميلاً بحرياً من الساحل التايواني في ديسمبر 2022 ويناير 2023.

تدهور العلاقات

يذكر أن العلاقات بين بكين وتايبيه تدهورت في السنوات الأخيرة، وكثّفت بكين توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية (أديز) في الجزيرة.

وعادة ما تكون عمليات عبور الخط الأوسط أقل تكرارا من عمليات التوغل في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية، المنطقة الواسعة والمطلوب من كل طائرة أجنبية تحلق في داخلها التعريف عن نفسها للسلطات الجوية المحلية لأسباب تتعلق بالأمن القومي تحت طائلة اعتبارها استفزازية.

الصين ، تايوان (رويترز)
الصين ، تايوان (رويترز)

وفي مطلع حزيران/يونيو، دخلت أكثر من 30 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال ست ساعات.

ولم يكن هذا التوغل الصيني الأكبر في هذه المنطقة التايوانية هذا العام، فقد دخلتها 45 طائرة صينية في 9 نيسان/أبريل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وساطة لوكاشينكو لإنهاء تمرد فاغنر تثير التساؤلات وساطة لوكاشينكو لإنهاء تمرد فاغنر تثير التساؤلات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط